Khai mạc giải bóng đá nam Khối thi đua Doanh nghiệp I Nam Quảng Trị lần thứ I

Giải đấu diễn ra từ ngày 8 đến 10/10, quy tụ 9 đội bóng đến từ 10 đơn vị thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp I Nam Quảng Trị. Đây là hoạt động thể thao được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trong khối.

Ngay sau lễ khai mạc, 3 trận đấu đầu tiên đã diễn ra, mở đầu cho mùa giải với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Ban tổ chức trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng - Ảnh: LO

Giải đấu quy tụ 9 đội bóng đến từ 10 đơn vị thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp I Nam Quảng Trị - Ảnh: L.O