Khai mạc giải bóng đá nam Khối thi đua Doanh nghiệp I Nam Quảng Trị lần thứ I
Chiều 8/10, tại phường Nam Đông Hà, Khối thi đua Doanh nghiệp I Nam Quảng Trị tổ chức khai mạc giải bóng đá nam lần thứ I năm 2026.
Giải đấu diễn ra từ ngày 8 đến 10/10, quy tụ 9 đội bóng đến từ 10 đơn vị thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp I Nam Quảng Trị. Đây là hoạt động thể thao được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trong khối.
Ngay sau lễ khai mạc, 3 trận đấu đầu tiên đã diễn ra, mở đầu cho mùa giải với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/the-thao/202610/khai-mac-giai-bong-da-nam-khoi-thi-dua-doanh-nghiep-i-nam-quang-tri-lan-thu-i-4bd64c5/