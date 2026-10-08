Từ 200 cá thể đầu tiên đến kỳ quan Vinpearl Safari Phú Quốc

Cuối năm 2015, khoảng 200 cá thể thuộc gần 20 loài hoang dã được đưa từ Mỹ, châu Âu và Nam Phi đến Phú Quốc trên ba chuyến chuyên cơ. Sau hơn 10 năm, nhiều “hành khách” đã sinh sản, gây dựng quần thể nhiều thế hệ, góp phần đưa Vinpearl Safari Phú Quốc đạt quy mô hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài.

Từ 12 “hành khách quá khổ” đến gia đình hươu cao cổ ba thế hệ

12 cá thể hươu cao cổ đầu tiên tới Phú Quốc năm 2015 thuộc nhóm “hành khách” đặc biệt nhất. Với chiều cao vượt trội và cấu trúc cơ thể nhạy cảm, việc vận chuyển loài động vật này đòi hỏi quy trình chuyên biệt, từ thiết kế không gian đến theo dõi sức khỏe xuyên suốt hành trình.

Sau khi thích nghi với môi trường sống tại Vinpearl Safari Phú Quốc, các “hành khách quá khổ” bắt đầu sinh sản, hình thành quần thể nhiều thế hệ. Một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất là sự ra đời của Hero, cá thể hươu cao cổ từng trải qua ca sinh đầy thử thách.

Đàn hươu cao cổ tại Vinpearl Safari Phú Quốc hiện có 36 cá thể thuộc nhiều thế hệ.

Cuộc vượt cạn kéo dài 4 giờ, khi hươu mẹ bắt đầu kiệt sức, hai chân hươu non vẫn nằm sai tư thế, buộc các bác sĩ thú y và chuyên viên phải can thiệp. Hero cuối cùng chào đời an toàn với trọng lượng khoảng 60 kg.

Từ khoảnh khắc sinh tử ấy, Hero lớn lên giữa một đàn hươu ngày càng đông đúc. Riêng trong hai năm 2025-2026, Safari đón thêm 10 thành viên mới, nâng tổng đàn lên 36 cá thể. Hơn 20 cá thể trong số đó được sinh ra và trưởng thành ngay tại Phú Quốc, tạo nên quần thể hươu cao cổ nhiều thế hệ.

Bốn hổ con giống Bengal và 2.600 giờ chăm sóc

Với hổ Bengal, hành trình nhân giống bắt đầu chỉ vài tháng sau khi hai cá thể C8 và C9 đặt chân tới Vinpearl Safari Phú Quốc.

Ngày 14/2/2016, hai cá thể được ghép đôi, sau 102 ngày mang thai, đúng ngày 1/6, C9 sinh hai hổ con Phú và Quốc, đến 8 ngày sau, C8 tiếp tục sinh Hiếu và Thảo.

Bốn cái tên ghép lại thành “Phú Quốc - Hiếu Thảo”, đánh dấu lứa hổ Bengal F1 đầu tiên tại Vinpearl Safari.

Các thế hệ hổ Bengal sinh trưởng tại Phú Quốc góp phần mở rộng quần thể của loài tại Safari.

Trong những tuần đầu tiên, chúng được cho bú sữa chuyên dụng ba giờ một lần và theo dõi sức khỏe liên tục cả ngày lẫn đêm. Tổng cộng khoảng 2.600 giờ chăm sóc đặc biệt đã được dành cho bốn cá thể nhỏ, với sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ chuyên viên và bác sĩ thú y.

Từ những sinh linh nhỏ bé cần được chăm sóc từng giờ, Phú, Quốc, Hiếu và Thảo dần trưởng thành, góp phần mở rộng đàn hổ Bengal tại Phú Quốc. Hai cá thể C8 và C9 từng là những “hành khách” đầu tiên, nay đã để lại dấu ấn qua nhiều thế hệ hổ sinh ra ngay tại Vinpearl Safari.

Từ “F1” Hakuna Matata đến 25 tê giác trắng chào đời tại Safari

Sự mở rộng của quần thể tê giác trắng lại là dấu ấn rõ nét nhất, minh chứng cho năng lực bảo tồn, chăm sóc và phát triển động vật hoang dã của Vinpearl Safari Phú Quốc. Trên thế giới, tỷ lệ nhân giống thành công loài tê giác trắng là rất hiếm hoi do sự phức tạp của môi trường sống và các yếu tố sinh học khắt khe.

Ngày 3/4/2019, Hakuna Matata chào đời, đánh dấu lần đầu tiên tê giác trắng sinh con thành công tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Là con của cặp tê giác đầu tiên “định cư” tại đây, Hakuna Matata trở thành một trong những cá thể F1 đầu tiên, mở ra bước tiến mới trong công tác nhân giống.

Đến nay, 25 cá thể tê giác trắng đã chào đời tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Chỉ 17 ngày sau khi Hakuna Matata chào đời, Vinpearl Safari Phú Quốc tiếp tục đón thêm Cà Phê. Trong vòng 16 tháng, 4 tê giác con liên tiếp được sinh ra, cho thấy sự thích nghi và phát triển của đàn trong môi trường sống mới.

Đến nay, Vinpearl Safari đã ghi nhận 25 cá thể tê giác trắng chào đời thành công, riêng từ đầu năm 2026 có thêm 3 thành viên mới. Cùng với việc mở rộng đàn, công tác theo dõi huyết thống, kiểm soát sinh sản và quản lý ghép đàn được triển khai nghiêm ngặt, nhằm duy trì sự đa dạng di truyền và sức khỏe của quần thể.

Từ 200 “hành khách” đến hơn 4.000 “cư dân” hoang dã

Tê giác trắng, hươu cao cổ và hổ Bengal chỉ là ba lát cắt trong bộ sưu tập động vật hoang dã được gây dựng tại Vinpearl Safari Phú Quốc suốt hơn một thập kỷ qua.

Từ khoảng 200 cá thể thuộc gần 20 loài trên những chuyến chuyên cơ năm 2015, Vinpearl Safari Phú Quốc hiện chăm sóc hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài. Chỉ từ đầu năm 2026, nơi đây ghi nhận thêm 220 cá thể non chào đời, tiếp tục làm giàu các quần thể động vật đang sinh sống.

Vinpearl Safari Phú Quốc hiện chăm sóc hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài.

Đằng sau hành trình từ những chuyến chuyên cơ xuyên lục địa đến các thế hệ động vật sinh ra và lớn lên tại Phú Quốc là sự đầu tư bài bản của Vinpearl vào quy trình vận chuyển, chăm sóc, thú y và quản lý sinh sản. Thành quả ấy góp phần tạo nên quy mô hàng đầu thế giới và dấu ấn riêng của “kỳ quan hoang dã” lớn nhất Việt Nam giữa lòng đảo ngọc.

Ngày 20/4/2024, World Records Union - WorldKings chính thức công nhận Vinpearl Safari Phú Quốc là “Safari trên đảo bảo tồn số lượng cá thể động vật thuộc nhiều loài lớn nhất thế giới”. Trước đó, Vinpearl Safari Phú Quốc cũng trở thành vườn thú đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ của Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á - SEAZA về công tác bảo tồn và phúc trạng động vật. “Kỷ lục kép” của Vinpearl Safari Phú Quốc không chỉ khó vượt qua mà còn góp phần tạo vị thế vững chắc cho Việt Nam trên bản đồ Safari toàn cầu.