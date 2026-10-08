'Tôi giàu rồi, không cần chạy': Bi kịch của tài năng 71 triệu bảng

Jhon Durán từng ghi bàn quyết định vào lưới Bayern Munich, một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất của anh trong màu áo Aston Villa.

“Tôi giàu rồi, tôi không cần chạy”. Theo Fred, Jhon Durán từng trả lời như vậy khi cựu tiền vệ Manchester United rủ người đồng đội tập thêm trong thời gian cả hai khoác áo Fenerbahce.

Fred kể trên Charla Podcast rằng Durán không mấy hứng thú với những buổi tập bổ sung. Khi được khuyên chạy thêm, tiền đạo Colombia nhắc đến số tiền mình đã kiếm được và đôi khi tìm đến khu vực y tế thay vì tiếp tục tập luyện.

Đây chỉ là lời kể từ một phía, nhưng nó nhanh chóng gây chú ý bởi diễn biến sự nghiệp của Durán trong chưa đầy hai năm qua. Từ một trong những tiền đạo trẻ được săn đón ở Premier League, cầu thủ Colombia đã trải qua bốn CLB kể từ khi rời Aston Villa.

Tháng 1/2025, Villa bán Durán cho Al-Nassr trong thương vụ có thể đạt 71 triệu bảng, chỉ hai năm sau khi mua anh từ Chicago Fire với giá khoảng 18 triệu bảng.

Khi ấy, Durán mới 21 tuổi và đang có giai đoạn nổi bật tại Anh. Anh sở hữu sức mạnh, tốc độ cùng khả năng dứt điểm khó đoán, từng ghi bàn vào lưới Everton và đặc biệt là pha lập công quyết định trước Bayern Munich tại Champions League.

Durán khép lại quãng thời gian ở Villa với 20 bàn sau 78 trận trên mọi đấu trường, dù phần lớn số lần ra sân đến từ ghế dự bị. Việc một cầu thủ chưa chiếm được vị trí chính thức vẫn được bán với mức giá lên tới 71 triệu bảng cho thấy tiềm năng của anh từng được đánh giá cao đến mức nào.

Bốn CLB trong chưa đầy hai năm

Durán khởi đầu không tệ tại Saudi Arabia khi ghi 12 bàn sau 18 trận cho Al-Nassr. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa năm sau thương vụ lớn, anh trở lại châu Âu theo dạng cho mượn để khoác áo Fenerbahce.

Quãng thời gian tại Thổ Nhĩ Kỳ không diễn ra như mong đợi. Durán ghi 5 bàn sau 21 trận trên mọi đấu trường trước khi hợp đồng cho mượn kết thúc sớm và anh tiếp tục chuyển sang Zenit Saint Petersburg vào tháng 2/2026.

Tại Nga, hiệu suất của tiền đạo Colombia tiếp tục giảm. Anh chỉ ghi một bàn ở giải quốc nội và thêm một bàn tại cúp quốc gia trước khi lại chuyển CLB vào mùa hè.

Tháng 7/2026, Benfica mượn Durán từ Al-Nassr đến hết mùa giải với tổng chi phí 6,1 triệu euro và điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro.

Aston Villa bán Durán cho Al-Nassr đầu năm 2025 trong thương vụ có thể đạt 71 triệu bảng, chỉ hai năm sau khi mua anh với giá khoảng 18 triệu bảng.

Chỉ trong khoảng 18 tháng kể từ ngày rời Aston Villa, Durán lần lượt thi đấu cho Al-Nassr, Fenerbahce, Zenit rồi Benfica. Với một cầu thủ mới 22 tuổi, việc liên tục thay đổi môi trường khiến quá trình phát triển vốn cần sự ổn định càng trở nên khó khăn.

Điều khoản mua đứt 30 triệu euro của Benfica cũng phần nào cho thấy vị thế của Durán đã thay đổi. Không thể so sánh trực tiếp con số này với mức phí chuyển nhượng năm 2025, nhưng rõ ràng thị trường hiện không còn nhìn anh giống thời điểm rời Premier League.

Khi tiền bạc đến quá sớm

Vấn đề của Durán không nằm ở việc anh kiếm được nhiều tiền. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, tận dụng cơ hội tài chính để bảo đảm tương lai cho bản thân và gia đình là lựa chọn hoàn toàn dễ hiểu.

Điều đáng bàn nằm ở thời điểm anh đạt được sự bảo đảm ấy.

Durán sang Saudi Arabia khi mới 21 tuổi, đúng giai đoạn một tiền đạo vẫn cần được thi đấu thường xuyên, chịu sức ép cạnh tranh và hoàn thiện những hạn chế trong lối chơi.

Tại Aston Villa, HLV Unai Emery từng yêu cầu Durán cải thiện khả năng phối hợp, di chuyển và duy trì sự tập trung. Anh có những phẩm chất thể chất nổi bật và khả năng tạo ra bàn thắng từ những tình huống khó, nhưng vẫn chưa đủ ổn định để cạnh tranh vị trí với Ollie Watkins.

Hai năm sau, những câu chuyện xoay quanh Durán đã thay đổi. Anh không còn được nhắc tới chủ yếu bởi các pha dứt điểm ở Premier League hay bàn thắng trước Bayern, mà bởi số lần chuyển CLB và những tranh luận về thái độ thi đấu.

Kể từ khi rời Premier League, Durán lần lượt khoác áo Al-Nassr, Fenerbahce, Zenit và Benfica dù mới 22 tuổi.

Dù vậy, ở tuổi 22, vẫn còn quá sớm để khẳng định Durán đã lãng phí sự nghiệp. Benfica tiếp tục đặt niềm tin vào anh, còn bản thân tiền đạo Colombia cũng tuyên bố muốn làm việc chăm chỉ và giành danh hiệu tại Bồ Đào Nha.

Durán vẫn còn thể chất, khả năng dứt điểm và kinh nghiệm thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau. Vấn đề nằm ở việc anh có đủ động lực để biến những phẩm chất ấy thành sự ổn định hay không.

Lời kể của Fred vì thế khiến câu chuyện về Durán đáng chú ý hơn một phát ngôn gây sốc. Một cầu thủ có thể đạt được sự độc lập tài chính rất sớm, nhưng với bóng đá đỉnh cao, tiền bạc không thể thay thế cho quá trình tập luyện và phát triển liên tục.

Durán mới 22 tuổi nên vẫn còn thời gian để thay đổi hướng đi. Tuy nhiên, quãng đường từ Aston Villa đến Benfica cũng cho thấy một tài năng có thể mất vị thế nhanh thế nào nếu tiềm năng không đi cùng sự ổn định và động lực thi đấu.