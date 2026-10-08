MU tranh Dani Olmo với Bayern Munich

Dani Olmo trở thành tâm điểm trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, với sự quan tâm từ phía Bayern Munich.

Nhiều nguồn tin từ Đức cho rằng Bayern Munich muốn đưa Olmo trở lại Bundesliga, trong thương vụ có thể dao động khoảng 80-90 triệu euro.

Bayern và MU cùng muốn chiêu mộ Dani Olmo. Ảnh: FCB

Sự quan tâm xuất hiện trong bối cảnh tương lai của Michael Olise vẫn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, còn Bayern Munich đang xem xét những phương án khác cho hàng công.

Hơn nữa, Bayern Munich cũng cần giảm tải cho Olise và Harry Kane, những người thi đấu rất nhiều tại World Cup 2026, đồng thời hầu như không nghỉ ngơi giai đoạn đầu năm mới.

Dani Olmo không phải cái tên xa lạ với ban lãnh đạo Bayern Munich. CLB Đức từng cân nhắc chiêu mộ anh trước khi cầu thủ này rời RB Leipzig để trở lại Barcelona vào mùa hè năm 2024.

Bayern Munich sẽ vấp phải đối thủ đáng gờm: MU. Đội chủ sân Old Trafford cũng có ý định lấy tiền vệ người Tây Ban Nha để tăng cường sức mạnh.

MU cần một thủ lĩnh mới khi hợp đồng của Bruno Fernandes sắp hết hạn. Hơn nữa, “Quỷ đỏ” cũng cần giá trị của Olmo trong các trận cầu lớn - như anh vẫn thể hiện với Barca và “La Roja”.

Hợp đồng của Olmo có thời hạn đến 2030 và điều khoản giải phóng 500 triệu euro. Giới chuyên môn đánh giá mức phí 80-90 triệu euro sẽ thuyết phục được Barca nhả anh.

Mùa này, sự xuất hiện của Rodri và Fermin Lopez không ngừng tiến bộ khiến vai trò của Olmo ảnh hưởng. Anh mới chỉ đá 259 phút tại La Liga.

Olmo từ lâu thể hiện rằng anh không giải nghệ tại Barca. Việc thi đấu hạn chế mùa này có thể là chìa khóa để anh rời Camp Nou, khi Bayern Munich lẫn MU đang rất quan tâm.