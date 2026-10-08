Jon Rahm gây địa chấn khi quyết định rời LIV Golf

Từ ngày 7/12/2023 đến 7/10/2026. Từ cơn địa chấn này đến cơn địa chấn khác. Gần ba năm trước, Jon Rahm gây chấn động khi thông báo gia nhập hệ thống LIV Golf của Saudi Arabia, đồng nghĩa với việc rời PGA Tour.

Hôm thứ Tư vừa qua, tay golf người Tây Ban Nha xác nhận chia tay hệ thống thi đấu từng làm môn thể thao này chia rẽ thành hai phía.

Rahm quyết định chia tay LIV khi giải đấu giảm tiền thưởng. Ảnh: LIV Golf

Luật sư của Jon Rahm, John Beck, thông báo quyết định tại tòa án đang xử lý thủ tục phá sản của LIV.

“Ông Rahm đã độc lập xem xét những điều kiện được đề xuất cho LIV 2.0, theo cách các bên vẫn gọi, và xác định rằng những điều kiện ấy không thể chấp nhận được.

Vì vậy, ông sẽ không tham gia LIV 2.0 trong thời gian tới. Các bên hiện đang tiến hành những cuộc đàm phán ở giai đoạn nâng cao, nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt quan hệ giữa ông Rahm và LIV trên cơ sở đồng thuận”.

Như vậy, Rahm không chấp nhận tiếp tục thi đấu ở hệ thống giải Saudi Arabia trong mùa tới, sau khi LIV mất nguồn tài trợ từ Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Quỹ này đã rót hơn 5 tỷ USD kể từ khi giải đấu ra đời năm 2022.

LIV mới, được gọi là LIV 2.0, là phiên bản bị cắt giảm, với ít giải đấu hơn và tiền thưởng thấp hơn - trước đây lên tới 30 triệu USD mỗi giải. Phiên bản này mới chỉ huy động được khoản tài trợ 300 triệu USD từ quỹ BC Partners.

Đó chính là những “điều kiện không thể chấp nhận” mà Rahm bác bỏ. Anh rời một hệ thống thi đấu đã suy giảm cả về giá trị thể thao lẫn tài chính. Sự ra đi của anh giáng thêm một đòn chí mạng vào LIV.

Rahm nằm trong số các chủ nợ của LIV, với khoản phải thu khoảng 7,4 triệu USD cho những hoạt động thi đấu đã thực hiện, cùng hơn 100 triệu USD chưa được thanh toán theo hợp đồng ký năm 2023. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hiện hướng tới việc chấm dứt hợp đồng ấy.

Rahm chưa thể thi đấu ở PGA Tour cho đến khi chấp hành đủ án cấm 1 năm, tính từ lần cuối anh tham dự LIV, ngày 23/8 vừa qua.