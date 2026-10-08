Nguyễn Thị Thu Huyền của Đồng Nai dự Giải vô địch Cầu lông trẻ thế giới 2026

Tay vợt nữ trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền. Nguồn: Facebook

Ngày 8-10, tay vợt trẻ Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Huyền cùng tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi và huấn luyện viên trưởng Đội tuyển cầu lông Việt Nam Ngô Trung Dũng lên đường tới Ai Cập dự Giải vô địch cầu lông trẻ thế giới năm 2026.

Giải vô địch Cầu lông trẻ thế giới 2026 (BWF world junior championships 2026) dành cho các tay vợt trẻ hàng đầu tranh tài (độ tuổi dưới 19), diễn ra từ ngày 12 đến 17-10 tại Nhà thi đấu quốc tế Cairo, Ai Cập.

Cầu lông Việt Nam được Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) trao 2 suất tham dự, Nguyễn Thị Thu Huyền và Nguyễn Tất Duy Lợi được cử tham dự, tranh tài ở 3 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

Tay vợt trẻ Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Huyền (phải) cùng Nguyễn Tất Duy Lợi và huấn luyện viên trưởng Đội tuyển cầu lông Việt Nam Ngô Trung Dũng dự Giải vô địch Cầu lông trẻ thế giới. Nguồn: Facebook

Nguyễn Thị Thu Huyền là tay vợt nữ trẻ triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam, đã được trao suất dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal vào cuối tháng 10. Vì vậy, tham dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026 là cơ hội tốt để tay vợt trẻ Đồng Nai tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu trước khi tranh tài Olympic trẻ 2026.

Mới đây, Nguyễn Thị Thu Huyền đã giành được 1 huy chương bạc đơn nữ, 1 huy chương bạc đôi nam nữ (thi đấu cùng Nguyễn Tất Duy Lợi) tại Giải cầu lông trẻ quốc tế diễn ra trong tháng 8 ở Philippines.