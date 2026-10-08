Đội bóng chuyền thành phố Đồng Nai có ngoại binh thứ hai

Ngoại binh thứ hai người Campuchia Soun Channaro của Đội bóng chuyền thành phố Đồng Nai.

Trang thông tin chính thức của Đội bóng chuyền thành phố Đồng Nai đã công bố ngoại binh thứ hai là Soun Channaro, tuyển thủ chuyền hai người Campuchia. Soun Channaro là bản hợp đồng giá trị sau ngoại binh người Cuba Duran Gonzalez Daniel của Đội bóng chuyền thành phố Đồng Nai trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2026.

Ngoại binh Cuba Duran Gonzalez Daniel trước đó đã gia nhập và cùng với Đội bóng chuyền thành phố Đồng Nai tranh tài, ra mắt khán giả Đồng Nai tại Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026, diễn ra từ ngày 17 đến 20-9 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai.

Ngoại binh Soun Channaro cũng không xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền thành phố Đồng Nai khi cầu thủ này cùng đội bóng chuyền Visakha Campuchia từng tham dự Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026. Gương mặt chuyền hai số 17 thi đấu nổi bật, góp công lớn cho ngôi vô địch của đội Visakha Campuchia tại Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng.

Có thêm Soun Channaro, Đội bóng chuyền thành phố Đồng Nai đã có 2 ngoại binh, hứa hẹn mang thêm sức mạnh và chiều sâu lực lượng cho đội trong cuộc hành trình chinh phục ngôi vô địch giải hạng A mùa giải 2026, qua đó giành tấm vé thăng hạng.