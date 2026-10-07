Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

Video: Cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

Khoảng 18h20 ngày 7/10, tại thôn La Phù (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) xảy ra vụ hoả hoạn ở một cửa hàng sửa chữa xe máy.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 30m², được quây tôn xung quanh.

Công an đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo chia sẻ của người dân sinh sống quanh khu vực này là một khoảng sân của ngôi nhà dân cao 2,5 tầng, được chủ nhà cho thuê để làm cửa hàng sửa chữa xe máy.

Toàn bộ khu vực cửa hàng bị lửa thiêu rụi, căn nhà cao 2,5 tầng bị ám khói, vụ cháy lan sang một căn nhà khác liền kề.

Sau vụ cháy, nhiều cấu kiện của ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, biến dạng.

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, Đội CC&CNCH khu vực số 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau đó, cảnh sát phát hiện 2 thi thể nạn nhân tại khu vực nhà vệ sinh cửa hàng sửa chữa xe máy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.