Zidane đang giải bài toán Mbappe theo cách không ai nghĩ tới

Kylian Mbappe vẫn là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công tuyển Pháp, nhưng Zidane đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đội trưởng.

Kylian Mbappe chấn thương sau khi ghi bàn duy nhất giúp Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đầu tiên của Zinedine Zidane. Với một HLV vừa tiếp quản đội tuyển, việc mất cầu thủ quan trọng nhất đáng ra phải khiến kế hoạch bị xáo trộn đáng kể.

Nhưng ba trận sau đó, Pháp vẫn không thua.

Họ thắng Bỉ trên sân khách, hòa Italy 1-1 rồi đánh bại Bỉ 4-1 tại Stade de France. Ở trận gần nhất, Pháp bị dẫn trước và gặp khó trong phần lớn thời gian, trước khi Désiré Doué, Rayan Cherki và Michael Olise cùng tạo ra khác biệt từ ghế dự bị.

Điều đáng chú ý không nằm ở chuyện Pháp vẫn thắng khi Mbappe vắng mặt. Với chất lượng đội hình hiện tại, đội bóng này đủ khả năng làm điều đó. Chi tiết đáng quan tâm hơn nằm ở cách Zidane xử lý khoảng trống mà đội trưởng để lại.

Ông không cố tìm một người khác để đóng vai Mbappe.

Không tìm một Mbappe khác

Trong nhiều năm, hàng công tuyển Pháp thường dựa nhiều vào khả năng tự tạo khác biệt của Mbappe. Tốc độ, khả năng khai thác khoảng trống và hiệu suất ghi bàn khiến số 10 trở thành điểm đến quen thuộc trong phần lớn những pha tấn công quan trọng.

Zidane đang thử một cách khác.

Michael Olise tạo ảnh hưởng lớn trong những trận đầu tiên dưới thời Zidane với 4 bàn và 2 kiến tạo.

Michael Olise là người hưởng lợi rõ nhất. Sau bốn trận đầu dưới thời Zidane, cầu thủ của Bayern Munich có 4 bàn và 2 kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất trên hàng công tuyển Pháp.

Trước Bỉ, Olise thậm chí không đá chính. Anh được tung vào sân trong hiệp hai, kiến tạo cho Cherki ghi bàn rồi tự mình lập cú đúp. Doué, cũng vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn gỡ hòa.

Ba cầu thủ dự bị cùng tác động trực tiếp đến bốn bàn thắng. Chi tiết này cho thấy Pháp đang có nhiều phương án xử lý trận đấu hơn thay vì chờ một ngôi sao giải quyết vấn đề.

Zidane cũng không đóng khung đội hình quá sớm. Trong bốn trận đầu tiên, ông liên tục xoay vòng và trao cơ hội ra mắt cho Guillaume Restes, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Esteban Lepaul và Leny Yoro.

HLV người Pháp giải thích lịch thi đấu dày buộc ông phải phân phối thể lực, đồng thời muốn quan sát nhiều cầu thủ nhất có thể trước khi định hình bộ khung lâu dài.

Zidane muốn xây dựng một tuyển Pháp có nhiều điểm tạo đột biến thay vì dồn phần lớn trách nhiệm lên Mbappe.

Việc Mbappe chấn thương vô tình tạo ra một bài kiểm tra cần thiết. Không còn lựa chọn quen thuộc là đưa bóng cho đội trưởng rồi chờ anh tăng tốc hoặc dứt điểm, Pháp buộc phải tìm thêm cách tấn công.

Olise được trao nhiều không gian hơn ở khu vực giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ đối phương. Cherki đảm nhận nhiều tình huống cần sự sáng tạo, trong khi Doué mang lại khả năng kéo bóng và đột phá trực diện.

Thay vì chuyển toàn bộ vai trò của Mbappe sang một người khác, Zidane chia nhỏ trách nhiệm ấy cho nhiều cầu thủ.

Người tạo cơ hội, người kéo bóng, người xâm nhập vùng cấm. Khi thế trận bế tắc, Pháp vẫn còn những lựa chọn chất lượng trên ghế dự bị để thay đổi cách chơi.

Pháp vẫn cần Mbappe

Dù vậy, chiến thắng 4-1 trước Bỉ cũng cho thấy tuyển Pháp chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề trên hàng công.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều nhưng gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng trong phần lớn trận đấu. Họ bị dẫn 0-1 và chỉ thực sự chơi khác đi sau khi Zidane lần lượt tung Olise, Cherki và Doué vào sân.

Khó khăn này không chỉ xuất hiện trong một trận. Pháp cầm bóng trung bình khoảng 62% trong bốn trận đầu dưới thời Zidane, nhưng vẫn thiếu tốc độ và sự chính xác ở khu vực 30 m cuối sân.

Désiré Doué, Rayan Cherki và Michael Olise giúp tuyển Pháp có thêm nhiều phương án tấn công khi Mbappe vắng mặt.

Một thống kê khác cũng đáng chú ý: Pháp không ghi bàn trong hiệp một ở tám trận liên tiếp.

Vì thế, ba trận không thua khi Mbappe vắng mặt chưa đủ để khẳng định Pháp chơi hay hơn khi thiếu đội trưởng. Mbappe vẫn sở hữu khả năng tạo khác biệt mà không nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại có thể thay thế.

Trận đầu tiên dưới thời Zidane là ví dụ rõ nhất. Khi Pháp gặp khó trước Thổ Nhĩ Kỳ, Mbappe ghi bàn quyết định.

Bài toán của Zidane vì thế không nằm ở việc lựa chọn giữa Mbappe và phần còn lại. Ông cần đưa Mbappe trở lại một tập thể đã biết cách vận hành mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào số 10.

Nếu mọi đường tấn công đều hướng về Mbappe, đối thủ biết cần tập trung vào ai. Nhưng khi Olise có thể trở thành một nguồn sáng tạo độc lập, Cherki và Doué đủ khả năng tạo đột biến, còn Mbappe được giải phóng để xuất hiện nhiều hơn ở những vị trí nguy hiểm, Pháp sẽ trở nên khó bắt bài hơn.

Zidane từng xử lý một bài toán tương tự với Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Ông không làm giảm vai trò của Ronaldo, mà xây dựng một hệ thống giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha không phải tham gia vào mọi khâu.

Những người xung quanh chịu trách nhiệm luân chuyển bóng, kiểm soát thế trận và sáng tạo. Ronaldo được đưa gần hơn tới khu vực quyết định, nơi khả năng dứt điểm của anh phát huy hiệu quả cao nhất.

Với Mbappe, Zidane có thể đang đi theo hướng tương tự, dù bốn trận là quá ít để đưa ra kết luận chắc chắn.

Khởi đầu bất bại giúp ông có thêm thời gian thử nghiệm. Quan trọng hơn, giai đoạn Mbappe vắng mặt cho thấy tuyển Pháp vẫn có thể tạo ra những nguồn bàn thắng và sáng tạo khác.

Khi đội trưởng trở lại, Zidane không cần yêu cầu anh làm nhiều hơn. Điều Pháp cần có thể ngược lại: để Olise, Cherki, Doué và phần còn lại chia sẻ bớt công việc, còn Mbappe tập trung vào những thứ anh làm tốt nhất.

Tuyển Pháp vẫn cần Mbappe. Nhưng nếu Zidane thành công, họ sẽ không còn cần Mbappe cho mọi vấn đề.

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