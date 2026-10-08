Chanathip xứng danh ngôi sao số 1 Đông Nam Á

Trong một trận chung kết mà Thái Lan trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ bị dẫn trước, chơi thiếu người đến thời điểm vượt lên trong hiệp phụ rồi cuối cùng thất bại trên chấm luân lưu, nỗi thất vọng là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, Chanathip đã chọn cách đối diện với thất bại bằng sự điềm tĩnh của một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Sau trận đấu, đội trưởng tuyển Thái Lan không né tránh nỗi buồn. Anh thừa nhận toàn đội thất vọng khi không thể hoàn thành mục tiêu, nhưng đồng thời dành sự tôn trọng cho Indonesia, đội chủ nhà đã giành chức vô địch.

Thái Lan thất bại trước Indonesia, nhưng Chanathip vẫn nhận được nhiều sự tôn trọng nhờ cách người đội trưởng “Voi chiến” đối diện với thất bại. Ảnh: FAT

Chanathip cho rằng kết quả trận đấu cần được tôn trọng và mọi chuyện trên sân phải khép lại khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Với anh, việc dành sự tôn trọng cho đối thủ sau trận đấu cũng là một phần của tinh thần thể thao chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Chanathip gửi lời chúc mừng Indonesia sau khi đội chủ nhà đăng quang. Đó không đơn thuần là lời xã giao của một cầu thủ thất bại trong trận chung kết, mà còn thể hiện vai trò của một đội trưởng khi phải đứng trước người hâm mộ trong thời điểm khó khăn.

“Voi chiến” đã có một trận đấu đầy nỗ lực, đặc biệt khi phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Thái Lan thậm chí từng vươn lên dẫn trước trong hiệp phụ, nhưng Indonesia vẫn kịp gỡ hòa trước khi giành chiến thắng ở loạt luân lưu.

Chanathip hiểu rằng một thất bại không thể thay đổi tất cả những gì đội tuyển Thái Lan đã làm trong suốt giải đấu. Quan trọng hơn, anh lựa chọn khép lại trận chung kết bằng sự tôn trọng thay vì đổ lỗi.

Chanathip là thủ lĩnh của tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Đội trưởng tuyển Thái Lan cũng hướng ánh mắt về phía trước khi nhắc đến cuộc tái ngộ Indonesia tại Asian Cup 2027. “Gặp lại nhau ở vòng chung kết Asian Cup năm sau”. Đó có thể xem là lời hẹn cho một cuộc đối đầu khác, ở sân khấu lớn hơn và với những câu chuyện mới.

FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại với nỗi buồn dành cho Chanathip cùng các đồng đội. Nhưng cách người đội trưởng Thái Lan đón nhận thất bại cho thấy bóng đá không chỉ được nhớ bởi những bàn thắng hay danh hiệu. Đôi khi, cách một cầu thủ đứng lên sau thất bại cũng nói lên rất nhiều điều.