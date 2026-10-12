Mbeumo đang che đi vấn đề của MU

Mbeumo ghi bàn thứ ba tại Premier League mùa này bằng pha xử lý gọn gàng trước Tottenham.

Bryan Mbeumo lại ghi bàn trước Tottenham, nhưng pha lập công ấy không chỉ phản ánh phong độ của một cá nhân. Nó còn nói nhiều về tình trạng hiện tại của MU, đội bóng vẫn tạo ra quá ít cơ hội rõ ràng và thường phải chờ vào khoảnh khắc xử lý của một vài cầu thủ.

Ở trận hòa 1-1 tại Old Trafford, Tottenham chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. MU tung ra số pha dứt điểm tương đương, nhưng chất lượng cơ hội thấp và hiếm khi duy trì được sức ép đủ lâu để khiến hàng thủ đối phương mất cấu trúc.

Mbeumo xuất hiện đúng lúc MU cần nhất. Phút 73, anh nhận bóng từ Matheus Cunha, xoay người trong vùng cấm rồi dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Tình huống diễn ra nhanh, gọn và gần như không có động tác thừa.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ MU không cần một pha phối hợp quá phức tạp để có bàn. Họ cần một cầu thủ đủ nhạy cảm với khoảng trống và đủ lạnh lùng để biến cơ hội ít ỏi thành lợi thế.

Người biến ít thành nhiều

Sau 6 vòng Premier League, Mbeumo đã có 3 bàn và nằm trong nhóm ghi nhiều bàn nhất của MU tại giải. Con số ấy chưa quá lớn nếu xét riêng, nhưng lại đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh hàng công đội bóng vẫn chưa tạo ra đầu ra ổn định.

MU bước vào mùa giải với nhiều lựa chọn trên hàng công. Carrick có Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Amad và Bruno Fernandes bên cạnh Mbeumo, nhưng sự phân bổ bàn thắng vẫn chưa cân bằng.

MU chỉ tạo một cơ hội lớn trước Tottenham, nhưng Mbeumo vẫn tận dụng được một trong số ít tình huống thuận lợi.

Trước Tottenham, điều đó hiện lên khá rõ. MU mất gần 70 phút mới tạo ra một pha tấn công đủ chất lượng để mở tỷ số, trong khi hiệp một của họ đặc biệt nghèo nàn về khả năng tiếp cận khung thành.

Mbeumo vì thế đang làm nhiều hơn nhiệm vụ của một cầu thủ chạy cánh. Anh không chỉ giữ chiều rộng, di chuyển vào nách trung vệ hay tham gia kết nối, mà còn phải xuất hiện trong vùng cấm như một tiền đạo thứ hai và kết thúc những cơ hội hiếm hoi.

Khả năng của Mbeumo nằm ở chỗ anh không cần nhiều bóng. Một nhịp nhận bóng, một nhịp xử lý và một cú sút đủ tốt có thể thay đổi cục diện trận đấu, điều MU hiện rất cần khi hệ thống tấn công chưa vận hành trơn tru.

Phong độ của Mbeumo cũng là lời cảnh báo

Một cầu thủ dứt điểm hiệu quả có thể giúp đội bóng vượt qua những trận chơi không tốt. Nhưng nếu điều ấy lặp lại quá thường xuyên, phong độ của cá nhân ấy cũng dễ che đi những hạn chế của cả hệ thống.

MU hiện chưa tạo đủ sức ép trong vùng cấm và vẫn phụ thuộc đáng kể vào những khoảnh khắc của Bruno Fernandes, Cunha hay Mbeumo. Trận Tottenham là ví dụ rõ ràng khi Spurs chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian, còn bàn thắng của MU đến từ một khoảnh khắc xử lý xuất sắc hơn là từ chuỗi áp lực liên tục.

Nếu cú sút của Mbeumo ở phút 73 đi chệch cột, câu chuyện về hàng công MU sẽ khác hẳn. Khi một đội bóng tạo ra quá ít cơ hội rõ ràng, mỗi pha dứt điểm tốt trở nên quan trọng hơn mức bình thường.

Phong độ của Mbeumo đang mang lại điểm số, nhưng đồng thời che đi thực tế hàng công MU vẫn tạo quá ít cơ hội rõ ràng.

Carrick vì thế đối diện một bài toán không đơn giản. Ông cần Mbeumo tiếp tục duy trì hiệu suất, nhưng đồng thời phải khiến MU bớt phụ thuộc vào khả năng kết thúc của riêng anh.

Sesko cần cung cấp thêm bàn thắng khi trở lại, Cunha phải biến khả năng hoạt động rộng thành sản phẩm cuối cùng, còn Rashford và Amad cần tạo sức ép thường xuyên hơn lên hàng thủ đối phương. Bruno vẫn có thể đóng vai trò sáng tạo, nhưng MU không thể tiếp tục yêu cầu một vài cá nhân vừa xây dựng lối chơi vừa gánh đầu ra.

Mbeumo đang giúp MU có điểm trong những trận họ không chơi tốt. Giá trị của anh vì thế ngày càng rõ, nhưng cũng đồng thời phơi bày vấn đề: phần còn lại của hàng công chưa chia sẻ đủ trách nhiệm.

MU đang có một cầu thủ biết biến nửa cơ hội thành bàn. Điều Carrick cần lúc này là xây dựng một hệ thống không buộc Mbeumo phải làm điều đó gần như mỗi tuần.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.