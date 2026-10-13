Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện lần thứ hai vô địch PBA Tour

Dù đối đầu Martinez, cơ thủ từng 8 lần vô địch PBA Tour, Quốc Nguyện nhập cuộc đầy tự tin và thắng liền 3 ván đầu tiên. Ở ván mở màn, đại diện Việt Nam giành chiến thắng 15-10.

Quốc Nguyện lần thứ hai vô địch PBA Tour. Ảnh: PBA

Ván thứ hai diễn ra căng thẳng hơn. Quốc Nguyện ghi chuỗi 10 điểm ngay lượt cơ thứ hai, nhưng Martinez đáp trả bằng series 6 và có cơ hội kết thúc ván đấu trước.

Tận dụng việc đối thủ bỏ lỡ thời cơ, cơ thủ Việt Nam ghi series 5 ở lượt cơ thứ sáu, thắng sát nút 15-14 và nâng tỉ số lên 2-0.

Đà hưng phấn tiếp tục được Quốc Nguyện duy trì ở ván thứ ba với chuỗi 8 điểm, giúp anh nhanh chóng giành chiến thắng 15-9, tạo cách biệt 3-0. Martinez rút ngắn tỉ số bằng chiến thắng 15-4 ở ván thứ tư, nhưng đó cũng là ván thắng duy nhất của cơ thủ Tây Ban Nha.

Trong ván quyết định, Quốc Nguyện tiếp tục thể hiện khả năng ghi điểm ấn tượng với series 6, vượt lên dẫn 10-5 trước khi khép lại ván đấu bằng chiến thắng 15-7. Chung cuộc, cơ thủ Việt Nam thắng 4-1, đăng quang đầy thuyết phục.

Với danh hiệu này, Quốc Nguyện nhận khoản thưởng 100 triệu won (khoảng 1,94 tỉ đồng). Trước đó, cơ thủ sinh năm 1982 từng vô địch một chặng PBA Tour mùa 2025-2026 sau khi đánh bại huyền thoại người Tây Ban Nha Daniel Sanchez trong trận chung kết.

Chức vô địch mới tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh của Quốc Nguyện và các cơ thủ Việt Nam tại hệ thống billiards chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc.