U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc

Hiện tại, U17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2026 bằng những buổi tập chuyên môn cùng các trận đấu tập chất lượng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội.

Kể từ khi hội quân đến nay, U17 Việt Nam đã các trận đấu tập với những đối thủ chất lượng gồm U23 Hà Nội, U19 VPF, U19 Công an Nhân dân, U19 Hà Nội...

Với bộ khung chính là những cầu thủ đã tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam có lợi thế khi các cầu thủ đã có thời gian thi đấu và làm việc cùng nhau trong một hệ thống chiến thuật tương đối ổn định.

Vì vậy, trong những ngày tập trung, ban huấn luyện chủ yếu tập trung củng cố nền tảng thể lực, đồng thời tiếp tục rèn giũa các mảng miếng chiến thuật đã được xây dựng từ trước.

Bên cạnh lực lượng nòng cốt, nhóm cầu thủ mới được triệu tập cũng đang từng bước hòa nhập với đội tuyển. Thông qua các bài tập chuyên môn và chiến thuật, ban huấn luyện tạo điều kiện để những nhân tố mới bắt nhịp với guồng quay chung, qua đó giúp đội tuyển có thêm những phương án về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Chuỗi trận đấu tập trong nước sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện ở nước ngoài.

Dự kiến, ngày 19/10, đội tuyển sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày.

Sau đó, đội tiếp tục có khoảng 10 ngày tập huấn tại UAE trước khi di chuyển sang Qatar tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Đây là những cữ dượt cần thiết giúp HLV Cristiano Roland có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện những phương án chuyên môn hướng tới sân chơi thế giới.