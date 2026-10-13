Nhận định Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Johor Darul Takzim FC tại Pohang Steel Yard lúc 17:00 ngày 13/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC đứng hạng 9 với 1 điểm, còn Pohang Steelers xếp hạng 14 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Với mức chênh chỉ 1 điểm, kết quả của trận đấu này có thể rút ngắn hoặc nới rộng khoảng cách giữa hai đội. Pohang Steelers hiện chưa có điểm nào, trong khi Johor Darul Takzim FC đã có điểm đầu tiên. Vì vậy, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực ngay trên sân nhà để không bị bỏ lại phía sau.

Phong độ: Johor Darul Takzim FC chiếm ưu thế

Xét 5 trận gần nhất, Johor Darul Takzim FC đang có chuỗi kết quả rất ổn định: thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa thua trận nào. Đây là phong độ cho thấy sự chắc chắn của đội khách trước khi sang Hàn Quốc thi đấu.

Ngược lại, Pohang Steelers chưa thể hiện được sự ổn định tương tự. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của Pohang Steelers kết thúc bằng thất bại, nên họ cần sớm tìm lại nhịp độ.

Thế đối đầu nghiêng về Pohang Steelers

Dù phong độ hiện tại không có lợi, Pohang Steelers lại có thành tích đối đầu tốt hơn. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận trước Johor Darul Takzim FC. Điều này mang lại thêm niềm tin cho Pohang Steelers khi gặp lại đối thủ quen thuộc.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra bài toán quen thuộc: đội khách đang có phong độ cao, còn đội chủ nhà có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu khả quan. Pohang Steelers cần chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định, trong khi Johor Darul Takzim FC muốn duy trì mạch trận không thua để củng cố vị trí hạng 9.

Nhìn chung, Johor Darul Takzim FC nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số rất nhỏ cùng thành tích đối đầu tốt của Pohang Steelers khiến cuộc đối đầu này chưa thể ngã ngũ trước giờ bóng lăn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)