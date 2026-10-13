HLV Park Hang-seo gặp khó ở Thái Lan

Kanchanaburi FC đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Thất bại ngược 1-2 trước Phrae United ở vòng 5 Thai League 2 cuối tuần qua khiến đội bóng tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4. Sau 5 vòng đấu, Kanchanaburi FC mới có 6 điểm, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

HLV Park Hang-seo đang gặp khó ở Thái Lan (Ảnh: Kanchanaburi FC)

Trước đó, đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng đã phải dừng bước tại cúp Liên đoàn. Những kết quả không như mong đợi khiến tham vọng xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh suất thăng hạng của chiến lược gia người Hàn Quốc gặp thử thách ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Phong độ của Kanchanaburi FC cũng kéo theo những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Thái Lan. Trên trang chủ đội bóng, một số ý kiến cho rằng thành tích của HLV Park Hang-seo ở cấp CLB chưa thực sự nổi bật, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng tái hiện thành công mà ông từng có cùng đội tuyển Việt Nam.

Một số cổ động viên nhận định việc nhà cầm quân người Hàn Quốc gặp khó tại Kanchanaburi FC không phải điều quá bất ngờ, bởi sự nghiệp huấn luyện ở cấp CLB của ông chưa để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Thậm chí, có người cho rằng nhà cầm quân sinh năm 1957 đã qua thời kỳ đỉnh cao và sẽ khó tìm lại những thành công như trước đây ở ĐT Việt Nam.

Trước những hoài nghi về năng lực của HLV Park Hang-seo, trang Mr.FootballAEC đưa ra góc nhìn khác khi so sánh khởi đầu của ông tại Kanchanaburi FC với những ngày đầu làm việc cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo trang tin này, trong 6 trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo chỉ giành được 2 chiến thắng, đều trước Campuchia. Bốn trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa, trong đó có 2 trận gặp Jordan và 2 trận gặp Afghanistan. Tỉ lệ thắng của ông trong giai đoạn này là 33,33%.

Mr.FootballAEC cho rằng khởi đầu tại Kanchanaburi FC cũng chưa mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Trong 6 trận đầu tiên cùng đội bóng Thái Lan, HLV Park Hang-seo chỉ có một chiến thắng và đội bóng đã bị loại khỏi cúp Liên đoàn.

Tuy nhiên, trang tin này không xem những kết quả ban đầu là cơ sở đủ để phủ nhận năng lực của chiến lược gia người Hàn Quốc. Theo phân tích của Mr.FootballAEC, ông Park có thể cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới, xây dựng lối chơi và tạo dựng sự gắn kết giữa các cầu thủ.

Vấn đề đáng lo ngại hơn, theo trang tin Thái Lan, là liệu Kanchanaburi FC có đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá trình đó hay không, cũng như khả năng HLV Park Hang-seo mất động lực và sớm từ bỏ công việc nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra không thuận lợi.