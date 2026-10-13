Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: 36 đoàn tranh tài ở 48 môn

Với hơn 12.000 huấn luyện viên, vận động viên tham gia, Đại hội có 48 môn thi đấu, tranh 973 bộ huy chương, trong đó pickleball lần đầu góp mặt.

Hơn 12.000 huấn luyện viên, vận động viên tham dự

Theo ban tổ chức, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có sự tham gia của 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 48 môn, với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Đại hội Thể thao toàn Quốc năm 2026 sẽ có 48 môn thi đấu, tranh 973 bộ huy chương. Ảnh: Báo Công lý.

TP. Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức chính. Ba địa phương đồng tổ chức gồm: TP. Hà Nội, TP. Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp.

Công tác chuẩn bị đang hướng đến mục tiêu tổ chức Đại hội quy mô, chuyên nghiệp, tạo điều kiện để các đoàn thể thao thi đấu, cạnh tranh thành tích.

Chương trình thi đấu bao gồm nhiều nhóm môn như điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục dụng cụ, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng bàn, xe đạp, golf và các môn võ thuật.

Bên cạnh đó, những môn thể thao có tính phổ biến và sức hút lớn như bóng đá, pickleball, thể thao điện tử (esports), khiêu vũ thể thao, billiards & snooker cũng góp mặt, mang đến chương trình tranh tài đa dạng.

Pickleball lần đầu góp mặt tại Đại hội

Điểm nhấn đáng chú ý của Đại hội năm nay là pickleball lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đây là dấu mốc phản ánh sự phát triển nhanh chóng của môn thể thao này tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để các vận động viên tranh tài ở sân chơi thể thao cấp quốc gia.

Pickleball lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn Quốc 2026.Ảnh: Báo Công lý.

Ngoài pickleball, các môn võ thuật như karate, taekwondo, wushu, pencak silat, muay, kickboxing, vovinam, võ cổ truyền và võ thuật tổng hợp (MMA) tiếp tục góp phần làm phong phú nội dung thi đấu.

Các môn thể thao dân tộc như kéo co, lân-sư-rồng cùng nhiều môn thể thao hiện đại cũng tạo nên bức tranh đa dạng cho Đại hội.

Diễn ra trong gần một tháng, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng huấn luyện, đào tạo vận động viên của các địa phương, ngành mà còn góp phần phát hiện nhân tố triển vọng, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.