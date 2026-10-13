U15 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho U15 World Cup & Festival 2026

U15 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi lên đường tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10.

Đây là lần đầu tiên U15 Việt Nam góp mặt tại giải đấu này. Vì vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự đang tích cực xây dựng phương án huấn luyện để giúp các cầu thủ thích nghi với những yêu cầu mới.

U15 Việt Nam chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026 (Ảnh: VFF).

Hiện tại, U15 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 34 cầu thủ. Thông qua quá trình tập luyện và đánh giá chuyên môn, ban huấn luyện sẽ lựa chọn 14 gương mặt vào danh sách chính thức tham dự giải đấu.

Một trong những khó khăn lớn nhất của U15 Việt Nam là quỹ thời gian chuẩn bị tương đối hạn chế. Nguyên nhân là một số cầu thủ vẫn phải tham gia thi đấu ở cấp độ U16 tại địa phương nên không thể hội quân đầy đủ ngay từ đầu.

Điều này khiến ban huấn luyện gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng đội hình, tổ chức các bài tập chiến thuật và đánh giá năng lực từng cầu thủ.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chúng ta có chưa tới 10 ngày để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó để tạo ra một điều gì đó không phải quá khó, nhưng rõ ràng chúng tôi luôn phải sẵn sàng".

Bên cạnh những khó khăn về thời gian, đội tuyển U15 Việt Nam còn phải làm quen với thể thức thi đấu đặc biệt tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Theo đó, giải đấu áp dụng thể thức 8v8 thay vì thể thức 11v11 như bóng đá truyền thống. Sân thi đấu có kích thước 68m x 50m, trong khi khung thành vẫn giữ nguyên kích thước tiêu chuẩn.

Ngoài ra, luật việt vị chỉ được áp dụng tại khu vực 1/3 sân tấn công, tính từ vạch cách đường biên ngang cuối sân 23m. Khi bóng đi hết đường biên dọc, các cầu thủ sẽ thực hiện đá biên thay vì ném biên.

Những thay đổi này buộc các đội bóng phải điều chỉnh cách tổ chức đội hình, phương án triển khai bóng và khả năng phối hợp giữa các vị trí trên sân.

Với diện tích thi đấu nhỏ hơn, cầu thủ có ít thời gian xử lý bóng và phải thường xuyên tham gia những tình huống tranh chấp ở cự ly gần. Do đó, khả năng quan sát, đưa ra quyết định và phối hợp nhanh trở thành những yêu cầu quan trọng.

Nói về sự khác biệt này, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích: "Thể thức 8v8 hoàn toàn mới, từ luật việt vị đến cách đưa bóng trở lại cuộc chơi. Kích thước sân thay đổi nên cách vận hành cũng phải điều chỉnh. Đa số các cầu thủ chúng ta chưa từng thi đấu trên mặt sân và theo thể thức như vậy".

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra những thách thức của U15 Việt Nam tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 (Ảnh: VFF).

Theo nhà cầm quân người Khánh Hòa, việc tham dự giải đấu không chỉ nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với luật thi đấu mới mà còn là cơ hội để họ phát triển toàn diện hơn.

"Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật.

Chúng tôi muốn khuyến khích các cầu thủ sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai", HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Một trong những định hướng đáng chú ý khác của chiến lược gia này là xây dựng những cầu thủ có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau.

Theo đó, thay vì chỉ tập trung hoàn thiện kỹ năng ở một vị trí cố định, các cầu thủ trẻ cần được rèn luyện khả năng di chuyển linh hoạt, hỗ trợ đồng đội và thích nghi với những yêu cầu chiến thuật khác nhau.

Điều này được xem là phù hợp với thể thức 8v8, khi số lượng cầu thủ trên sân ít hơn và mỗi vị trí phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Không chỉ các cầu thủ thi đấu ở những vị trí khác, thủ môn cũng được HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra những yêu cầu riêng.

Theo ông, trong bóng đá hiện đại, thủ môn không chỉ có nhiệm vụ cản phá những cú dứt điểm mà còn phải biết xử lý bóng bằng chân, thực hiện các đường chuyền và tham gia tổ chức tấn công từ tuyến dưới.