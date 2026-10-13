Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/10 và sáng 15/10: AFC Champions League 2 - Persib Bandung vs Viettel; cúp C1 châu Âu - Man City vs PSG
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/10 và sáng 15/10: AFC Champions League 2 - Persib Bandung vs Viettel; cúp C1 châu Âu - Man City vs PSG, LASK vs Liverpool, AS Roma vs Real Madrid; giải Nhà nghề Mỹ - Inter Miami vs New York City FC...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/10 và rạng sáng 15/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu Cúp C1
- 23h45 ngày 14/10: Feyenoord vs Como 1907 (TV360)
- 23h45 ngày 14/10: LASK vs Liverpool (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: AS Roma vs Real Madrid (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Aston Villa vs Fenerbahçe (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Bodoe/Glimt vs Dortmund (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Man City vs Paris Saint-Germain (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Real Betis vs FC Porto (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Shakhtar Donetsk vs Athens (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Slovan Bratislava vs Stuttgart (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League
- 17h00 ngày 14/10: Miền Đông - Kashiwa Reysol vs Port FC (TV360)
- 17h00 ngày 14/10: Miền Đông - Vissel Kobe vs Jeonbuk FC (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
- 14h45 ngày 14/10: Bảng E - Melbourne Victory vs FC Seoul (TV360)
- 19h15 ngày 14/10: Bảng E - Persib Bandung vs Viettel (TV360)
- 20h45 ngày 14/10: Bảng A - Nasaf Qarshi vs Al-Wahda (TV360)
- 23h00 ngày 14/10: Bảng B - Al-Jazira vs Arkadag (TV360)
- 23h00 ngày 14/10: Bảng B - Muharraq vs Gol Gohar (TV360)
- 23h00 ngày 14/10: Bảng C - Al Taawoun vs Al-Rayyan (TV360)
- 01h15 ngày 15/10: Bảng A - Kuwait SC vs AL Khalidiyah (TV360)
- 01h15 ngày 15/10: Bảng C - Al-Faisaly vs Al-Nahda (TV360)
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 10
- 01h45 ngày 15/10: Norwich City vs Southampton
- 01h45 ngày 15/10: Portsmouth vs Sheffield United
- 01h45 ngày 15/10: QPR vs Derby County
- 02h00 ngày 15/10: Lincoln City vs West Ham
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản vòng 3
- 16h30 ngày 14/10: Yokohama FC vs Urawa Red Diamonds
- 17h00 ngày 14/10: Sagan Tosu vs Avispa Fukuoka
- 17h00 ngày 14/10: Gainare Tottori vs Cerezo Osaka
- 17h00 ngày 14/10: Mito Hollyhock vs FC Tokyo
- 17h00 ngày 14/10: Nagoya Grampus Eight vs Fagiano Okayama FC
- 17h00 ngày 14/10: Jubilo Iwata vs Kawasaki Frontale
- 17h00 ngày 14/10: Matsumoto Yamaga vs Sanfrecce Hiroshima
- 17h00 ngày 14/10: Yokohama F.Marinos vs Shimizu S-Pulse
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Cyprus vòng 1
- 22h00 ngày 14/10: Spartakos Kitiou vs Ypsonas
- 23h00 ngày 14/10: Aris Limassol vs Ethnikos Achnas
Lịch thi đấu VĐQG Czech vòng 6
- 23h00 ngày 14/10: Bohemians 1905 vs Mlada Boleslav
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ vòng 29
- 06h30 ngày 15/10: CF Montreal vs Atlanta United
- 06h30 ngày 15/10: Columbus Crew vs Charlotte
- 06h30 ngày 15/10: DC United vs New York Red Bulls
- 06h30 ngày 15/10: FC Cincinnati vs New England Revolution
- 06h30 ngày 15/10: Inter Miami vs New York City FC
- 06h30 ngày 15/10: Toronto FC vs Orlando City
- 07h30 ngày 15/10: Chicago Fire vs Philadelphia Union
- 07h30 ngày 15/10: FC Dallas vs Seattle Sounders FC
- 07h30 ngày 15/10: Nashville SC vs Sporting Kansas City
- 07h30 ngày 15/10: St. Louis City vs Vancouver Whitecaps
- 08h30 ngày 15/10: Colorado Rapids vs Minnesota United
- 08h30 ngày 15/10: Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
- 09h30 ngày 15/10: LA Galaxy vs Portland Timbers
- 09h30 ngày 15/10: Los Angeles FC vs Austin FC
- 09h30 ngày 15/10: San Diego vs Houston Dynamo
Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 11
- 05h00 ngày 15/10: Sarmiento vs River Plate
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- 07h30 ngày 15/10: Fluminense vs Palmeiras
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- 05h00 ngày 15/10: BK - Atletico MG vs Montevideo City Torque
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-14-10-va-sang-15-10-afc-champions-league-2-persib-bandung-vs-viettel-cup-c1-chau-au-man-city-vs-psg-454277.html