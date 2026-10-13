Alcaraz bất ngờ bị loại, Zverev chắc chắn kết thúc năm ở ngôi số một thế giới

Carlos Alcaraz (phải) chúc mừng Zizou Bergs tiến vào vòng trong của Shanghai Masters 2026. (Ảnh: Shanghai Masters 2026)

Alcaraz bất ngờ dừng bước trước Zizou Bergs

Tối 12/10 (giờ Việt Nam), Carlos Alcaraz bất ngờ nhận thất bại trước tay vợt người Bỉ Zizou Bergs sau hai set với các tỷ số 5-7 và 6-7(4), qua đó dừng bước ngay tại vòng 3 giải quần vợt Shanghai Masters 2026.

Bước vào trận đấu với vị thế hạt giống số hai, Alcaraz được đánh giá cao hơn đối thủ đang xếp hạng 39 thế giới. Tay vợt 23 tuổi vừa bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng và được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ trong chặng thi đấu cuối mùa.

Tuy nhiên, Bergs đã tạo nên bất ngờ bằng lối chơi chủ động, tận dụng tốt điều kiện mặt sân nhanh tại Thượng Hải. Tay vợt người Bỉ liên tục gây sức ép bằng những cú giao bóng hiệu quả, đồng thời không ngần ngại lên lưới để kết thúc các pha bóng.

Trong set đầu tiên, Alcaraz gặp nhiều khó khăn trước khả năng điều bóng và duy trì nhịp độ của đối thủ. Bergs tận dụng tốt những sai sót của tay vợt người Tây Ban Nha để giành chiến thắng 7-5.

Sang set 2, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co. Bergs có cơ hội kết thúc trận đấu khi cầm giao bóng ở thời điểm dẫn 5-4, nhưng Alcaraz kịp giành break để níu kéo hy vọng.

Hai tay vợt sau đó bước vào loạt tie-break. Bergs vượt lên dẫn 3-1, trước khi Alcaraz cân bằng 4-4. Dù vậy, tay vợt người Bỉ giành liên tiếp ba điểm cuối cùng để thắng 7-4, khép lại trận đấu sau hơn hai giờ tranh tài.

Theo thống kê của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP), Bergs giành ba break trong trận và đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 79%. Đây cũng là chiến thắng trước đối thủ có thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 27 tuổi.

Phát biểu sau trận đấu, Alcaraz thừa nhận: “Tôi đã không thi đấu theo cách mình muốn. Tôi mắc quá nhiều sai lầm và không tìm được vị trí tốt khi trả giao bóng”.

Tay vợt người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao khả năng giao bóng của Bergs, đồng thời khẳng định bản thân không tìm được giải pháp để thay đổi cục diện trận đấu.

Thất bại tại Thượng Hải chấm dứt chuỗi bảy trận thắng liên tiếp của Alcaraz. Kể từ khi trở lại sau chấn thương cổ tay khiến anh phải nghỉ thi đấu khoảng bốn tháng rưỡi, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành 11 chiến thắng sau 13 trận.

Zverev lần đầu kết thúc mùa giải ở vị trí số một thế giới

Alexander Zverev chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số một trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới. (Ảnh: ATP)

Kết quả trận đấu giữa Alcaraz và Bergs còn tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua đến ngôi số một thế giới cuối năm 2026.

Theo xác nhận của ATP, việc Alcaraz bị loại đồng nghĩa Alexander Zverev đã tích lũy đủ lợi thế điểm số để chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, bất kể kết quả những giải đấu còn lại.

Trước Shanghai Masters, Zverev đứng đầu bảng xếp hạng ATP Race với khoảng cách 4.200 điểm so với Alcaraz. Trong khi đó, Jannik Sinner, người đang giữ vị trí số một thế giới, đã thông báo kết thúc mùa giải sớm vì chấn thương đầu gối.

Sau khi Ben Shelton cũng dừng bước tại Thượng Hải, Alcaraz trở thành đối thủ cuối cùng còn khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu cuối năm với Zverev. Tuy nhiên, thất bại trước Bergs khiến tay vợt người Tây Ban Nha không còn đủ cơ hội thu hẹp khoảng cách.

Với thành tích này, Zverev trở thành tay vợt Đức đầu tiên trong lịch sử kết thúc mùa giải ở vị trí số một thế giới. Ở tuổi 29, anh cũng là tay vợt lớn tuổi nhất lần đầu đạt được cột mốc này.

Thành tích trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Zverev, người từng nhiều lần tiến gần đến các danh hiệu lớn nhưng chưa thể đăng quang Grand Slam trước năm 2026.

Mùa giải năm nay chứng kiến bước đột phá của tay vợt người Đức khi anh lần lượt giành chức vô địch Roland Garros và US Open, đồng thời vào bán kết Australian Open và chung kết Wimbledon.

“Đây là một mùa giải tuyệt vời với tôi khi giành chiến thắng tại Paris và New York. Biết rằng mình sẽ kết thúc năm ở vị trí số một thế giới thực sự là giấc mơ trở thành hiện thực”, Zverev chia sẻ.

Tay vợt người Đức cũng nhấn mạnh những nỗ lực trong quá trình trở lại sau chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng tại Roland Garros 2022 là yếu tố quan trọng giúp anh đạt được thành công hiện tại.

Dù đã chắc chắn giành danh hiệu số một thế giới cuối năm, Zverev vẫn đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng ATP hiện hành, sau Sinner. Theo tính toán của ATP, thời điểm sớm nhất anh có thể chính thức vươn lên dẫn đầu là ngày 2/11, trong khi vị trí số một ở bảng xếp hạng cuối mùa ngày 23/11 đã được bảo đảm.

Tại Shanghai Masters, Zverev tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu khi chuẩn bị đối đầu Alexander Bublik ở vòng 4. Trong khi đó, Alcaraz sẽ hướng sự tập trung tới Paris Masters, giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 11.