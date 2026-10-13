Đội bóng của Ronaldo nguy cơ bị tước suất dự Cúp C1 châu Á

Theo báo A Bola (Bồ Đào Nha), Al Nassr đối mặt với nguy cơ không được tham dự AFC Champions League (Cúp C1 châu Á) mùa giải 2027-2028, ngay cả khi giành được suất dự giải thông qua thành tích thi đấu. Nguyên nhân xuất phát từ kế hoạch sửa đổi quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến quyền sở hữu các câu lạc bộ.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Okaz của Ả Rập Xê Út, AFC sẽ không cho phép những đội bóng có cùng chủ sở hữu tham dự đồng thời các giải đấu do tổ chức này quản lý. Thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến một số câu lạc bộ hàng đầu Ả Rập Xê Út, trong đó có Al Nassr của Cristiano Ronaldo.

Tờ Okaz cho biết ba đội bóng gồm Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad đều nằm trong diện có nguy cơ bị ảnh hưởng. Điểm chung của các câu lạc bộ này là cùng thuộc quyền kiểm soát của Quỹ Đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF).

Al Nassr có thể không được tham dự AFC Champions League mùa giải 2027-2028 do quy định mới từ AFC. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, PIF đang nắm cổ phần của cả ba đội bóng. Nếu Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad cùng giành quyền tham dự AFC Champions League mùa giải 2027-2028, cơ cấu sở hữu hiện tại có thể khiến họ không đáp ứng được những yêu cầu mới của AFC.

Để cả ba câu lạc bộ có thể góp mặt tại giải đấu, PIF sẽ phải tiến hành tái cơ cấu quyền sở hữu. Theo thông tin từ báo chí Ả Rập Xê Út, quỹ này có thể phải thoái vốn tại hai đội bóng và chỉ giữ quyền kiểm soát một câu lạc bộ.

Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr có nguy cơ mất suất tham dự đấu trường danh giá nhất châu Á cấp câu lạc bộ nếu vấn đề sở hữu không được giải quyết trước thời điểm quy định mới có hiệu lực.

Trong khi đó, Al Hilal, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Al Nassr tại Ả Rập Xê Út, được cho là không chịu ảnh hưởng từ thay đổi này.

Trước đây, Al Hilal cũng nằm trong danh mục đầu tư của PIF. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, quỹ đầu tư này đã chuyển nhượng 70% cổ phần câu lạc bộ cho Kingdom Holding Company, công ty do Hoàng tử Ả Rập Xê Út Alwaleed bin Talal quản lý.

Việc thay đổi cơ cấu sở hữu giúp Al Hilal tránh được nguy cơ xung đột với quy định mới của AFC, qua đó có thể tiếp tục tham dự các giải đấu châu lục nếu đáp ứng những điều kiện chuyên môn.

Đối với Al Nassr, thông tin này xuất hiện trong bối cảnh đội bóng đang đặt tham vọng cạnh tranh các danh hiệu lớn cùng Cristiano Ronaldo. Ngoài siêu sao người Bồ Đào Nha, đội hình Al Nassr còn có những cầu thủ đáng chú ý như Joao Felix và Samu Costa.