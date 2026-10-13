Nhận định SHANGHAI SIPG vs Daejeon Citizen: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu

SHANGHAI SIPG bước vào trận tiếp đón Daejeon Citizen với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên vẹn. Đội chủ nhà đang xếp hạng 3 với 3 điểm và sở hữu chuỗi 5 trận gần nhất chưa biết thua. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 13/10/2026 trên sân Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG giữ phong độ ổn định để áp sát nhóm dẫn đầu

Trong 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa để thua trận nào. Đáng chú ý, đội chủ nhà thắng ở trận gần đây nhất và duy trì mạch kết quả tích cực trước thềm cuộc tái ngộ này.

Chuỗi kết quả đó giúp SHANGHAI SIPG giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với phong độ hiện tại, đội bóng Trung Quốc có đủ cơ sở để tự tin tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà, qua đó giữ khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Daejeon Citizen không dễ bị khuất phục

Daejeon Citizen cũng không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đội khách thắng ở trận gần nhất, cho thấy tinh thần thi đấu đang khá tốt khi sang làm khách.

Tuy nhiên, các kết quả hòa xen kẽ cũng cho thấy Daejeon Citizen chưa hoàn toàn ổn định bằng đối thủ. So với SHANGHAI SIPG, đội khách thắng ít hơn 1 trận trong cùng khoảng thời gian.

Cùng 3 điểm nhưng khác biệt về thứ hạng

Hai đội đang có cùng 3 điểm trên bảng xếp hạng. SHANGHAI SIPG đứng thứ 3, trong khi Daejeon Citizen xếp thứ 7, kém đối thủ 4 bậc.

Vì khoảng cách điểm số giữa hai đội là không có, mỗi điểm số giành được ở trận này đều có thể làm thay đổi vị trí trên bảng. Đây là lý do cả hai đều có động lực để chơi tấn công.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà cùng phong độ nhỉnh hơn khiến SHANGHAI SIPG được đánh giá cao hơn. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ để giành chiến thắng, nhằm duy trì khoảng cách với nhóm đầu bảng.

Ngược lại, Daejeon Citizen có chuỗi 5 trận bất bại, nên hoàn toàn có thể gây khó khăn bằng lối chơi kỷ luật và những pha chuyển trạng thái nhanh. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ tốt, và SHANGHAI SIPG nhỉnh hơn một chút nhờ chuỗi thắng nhiều hơn và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)