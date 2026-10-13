Cảnh báo của Keane về Carrick thành hiện thực

Tháng 1/2026, sau khi MU thắng Arsenal 3-2 tại Premier League, Roy Keane nói trên Sky Sports: "Hai màn trình diễn ấn tượng, nhưng ai cũng có thể thắng 2 trận liên tiếp".

Sau đó, ông đi xa hơn: "Nếu MU có thắng tất cả trận còn lại ở mùa này, tôi cũng chẳng giao ghế HLV chính thức cho cậu ấy (Carrick - PV). MU cần một HLV giỏi, có tầm vóc hơn. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể mang về những danh hiệu cho CLB).

Roy Keane chưa bao giờ thật sự bị thuyết phục bởi Carrick. Ngay từ khi người đồng đội cũ được đưa trở lại Old Trafford đầu năm nay, cựu đội trưởng Manchester United đã xem đây là một canh bạc.

Quan điểm ấy từng gây tranh cãi, bởi Carrick khởi đầu rất tốt. MU đánh bại Man City, Arsenal và nhanh chóng thay đổi bầu không khí sau khi Ruben Amorim rời ghế. Có thời điểm, Carrick thắng 5 trong 6 trận đầu tiên và MU giành nhiều điểm hơn bất kỳ đội Premier League nào kể từ khi ông tiếp quản.

Keane vẫn không đổi ý. Sau những chiến thắng trước Man City và Arsenal, ông tiếp tục cho rằng vài trận đấu tốt chưa đủ chứng minh Carrick phù hợp với chiếc ghế dài hạn ở Old Trafford.

Đến tháng 10, quan điểm từng bị xem là quá khắt khe ấy bắt đầu đáng để nhìn lại.

MU chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng Premier League, thắng đúng một trận và có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1986/87. Trận hòa Tottenham cuối tuần qua càng khiến tình hình trở nên đáng lo: MU dẫn 1-0, chơi hơn người từ phút 78 nhưng vẫn để Dominic Solanke gỡ hòa ở thời gian bù giờ.

Keane có thể cực đoan khi thúc giục MU sớm đưa ra quyết định với Carrick. Nhưng điều ông cảnh báo từ đầu đang hiện lên khá rõ: một HLV đủ khả năng cứu một mùa giải chưa chắc đã đủ sức xây dựng cả một đội bóng.

Carrick không còn được hưởng lợi từ hiệu ứng chữa cháy

Carrick làm rất tốt trong vai trò tạm quyền. Điểm mạnh của ông khi ấy là đưa MU trở lại trạng thái đơn giản hơn sau một giai đoạn đầy biến động.

Đội bóng chơi với cấu trúc quen thuộc, cầu thủ được giải phóng tâm lý và phòng thay đồ không còn phải chịu sức ép từ những xung đột liên tục ở cuối triều đại Amorim. Carrick cũng hiểu môi trường Old Trafford, từng chơi 12 năm cho CLB và có ba năm làm trợ lý.

Những yếu tố ấy rất hữu ích trong một cuộc giải cứu giữa mùa. Nhưng khi mùa mới bắt đầu, yêu cầu dành cho Carrick thay đổi hoàn toàn.

Ông có thời gian chuẩn bị, có tiếng nói trong xây dựng lực lượng và không còn được đánh giá bằng tiêu chuẩn của một HLV chữa cháy. Từ thời điểm ấy, cách MU chơi bóng phải phản ánh rõ hơn ý tưởng của Carrick.

Vấn đề là điều đó chưa xuất hiện đủ rõ.

MU vẫn chưa vào phom mùa này.

MU có 5 điểm sau năm vòng đầu, ngang thành tích thấp nhất của họ ở cùng giai đoạn trong kỷ nguyên Premier League. Sau trận hòa Fulham hồi tháng 9, Gary Neville mô tả 15 phút đầu hiệp hai của MU là quãng thời gian tệ nhất ông từng chứng kiến từ đội bóng này. Neville đặc biệt chỉ trích cường độ không bóng, khi cầu thủ di chuyển chậm, áp sát thiếu quyết liệt và để đối thủ luân chuyển quá dễ dàng.

Điều đáng chú ý là Carrick khi ấy vẫn bảo vệ học trò và không đồng ý rằng MU chơi thụ động. Neville cho rằng HLV cần ngừng che chắn cho cầu thủ nếu những màn trình diễn như vậy tiếp diễn.

Đó không chỉ là khác biệt trong cách nhìn một trận đấu. Nó phản ánh câu hỏi lớn hơn về quyền lực của Carrick trong phòng thay đồ.

Solskjaer từng đi qua con đường khá giống. Ông tạo ra bầu không khí tích cực, giúp cầu thủ thoải mái hơn và nhanh chóng cải thiện kết quả. Nhưng khi hợp đồng dài hạn được ký, nhiệm vụ không còn là giải phóng tâm lý. HLV phải đặt ra tiêu chuẩn và buộc cầu thủ duy trì tiêu chuẩn ấy hàng tuần.

Carrick giờ cũng đi qua đúng ranh giới đó.

Trận Tottenham cho thấy vấn đề rất rõ. MU dẫn bàn từ phút 73, hơn người chỉ năm phút sau nhưng vẫn không thể kiểm soát phần cuối trận. Dominic Solanke gỡ hòa ở thời gian bù giờ, biến một chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay thành thêm hai điểm bị đánh rơi.

Đáng lo hơn, đây đã là trận thứ ba liên tiếp MU không thể thắng dù đối thủ nhận thẻ đỏ. Một lần có thể là tai nạn. Khi cùng vấn đề lặp lại, đó không còn là chuyện ngẫu nhiên.

Carrick thừa nhận MU cần trở nên lì lợm hơn và biết cách kết thúc trận đấu tốt hơn. Nhưng chính những yêu cầu ấy cũng quay lại đặt câu hỏi cho HLV.

Nếu một đội bóng liên tục không biết cách quản lý lợi thế, trách nhiệm không thể chỉ nằm ở cầu thủ.

Nếu Keane đúng, MU cũng phải chịu trách nhiệm

Điểm đáng bàn nhất trong lập luận của Keane không phải chuyện Carrick nên bị sa thải hôm nay hay ngày mai. Nó nằm ở cách MU lựa chọn HLV.

Carrick có nguy cơ bị MU sa thải.

Carrick ban đầu chỉ được giao phần còn lại của mùa 2025/26 sau khi Amorim ra đi. Khi ấy, ban lãnh đạo vẫn muốn dùng khoảng thời gian đến mùa hè để đánh giá thêm các ứng viên khác.

Nhưng chuỗi kết quả tích cực khiến kế hoạch nhanh chóng thay đổi. Khi Carrick thắng liên tiếp và đưa đội trở lại Champions League, câu chuyện chuyển từ “ai sẽ dẫn MU mùa tới” thành “vì sao không trao ghế cho Carrick”.

Jamie Carragher từng cho rằng kết quả của Carrick đủ thuyết phục để ban lãnh đạo không thể bỏ qua. Gary Neville thì thận trọng hơn, nhiều lần cảnh báo MU không nên để vài chiến thắng ép họ vào một quyết định dài hạn.

Keane đứng ở phía cứng rắn nhất của quan điểm ấy, nhưng logic của ông không hoàn toàn thiếu cơ sở.

Một CLB lớn phải chọn HLV dựa trên mô hình bóng đá muốn xây dựng, khả năng phát triển cầu thủ, năng lực huấn luyện và mức độ phù hợp với cả một dự án. Nếu một chuỗi 15 trận đủ để làm thay đổi toàn bộ chiến lược tuyển HLV, quyết định đó luôn đi kèm rủi ro lớn.

Vì vậy, nếu Carrick thực sự thất bại, câu hỏi không thể chỉ hướng về ông.

MU đã trao ghế dài hạn cho Carrick sau khi nhìn thấy một giai đoạn rất tích cực. Nếu chỉ sáu vòng tệ hại sau đó đủ để CLB lại cân nhắc thay người, họ sẽ tự cho thấy quá trình ra quyết định tại Old Trafford vẫn bị chi phối quá nhiều bởi kết quả tức thời.

Carrick dĩ nhiên không thể trốn sau khái niệm “dự án dài hạn”. Sáu điểm sau sáu trận là quá ít. Việc đội bóng thiếu cường độ, liên tục đánh mất thế trận và không tận dụng được lợi thế quân số là những vấn đề chuyên môn ông phải giải quyết.

Nhưng sa thải Carrick lúc này cũng chưa chắc là câu trả lời. MU đã trải qua quá nhiều lần thay HLV kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu, và mỗi lần khởi động lại đều khiến cấu trúc đội bóng thêm xáo trộn.

Câu hỏi quan trọng hơn là Carrick có cho thấy khả năng sửa những vấn đề hiện tại hay không. Nếu MU vẫn chơi thiếu năng lượng, không kiểm soát được trận đấu và tiếp tục phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân sau thêm vài tuần, lý do để bảo vệ ông sẽ ngày càng ít.

Keane từng hoài nghi Carrick khi MU đang thắng. Sáu vòng đầu mùa khiến sự hoài nghi ấy không còn nghe quá cực đoan.

Nhưng nếu MU lại đổi HLV chỉ vài tháng sau khi chính họ quyết định biến Carrick từ người chữa cháy thành người xây dựng tương lai, thất bại ấy sẽ không thuộc về một mình Carrick.

Nó còn cho thấy Manchester United một lần nữa chưa phân biệt được một giai đoạn phong độ tốt với nền móng của một dự án dài hạn.