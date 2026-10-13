Thượng Hải Masters: Thêm ứng cử viên vô địch bị loại

Không có tay vợt số một thế giới Sinner tham dự vì chấn thương. 3 tay vợt được đánh giá cao, là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, gồm Zverev, Alcaraz và Djokovic. Cả ba đều đang có phong độ tốt, trong đó Alcaraz vừa vô địch Japan Open, còn Djokovic đăng quang tại China Open. Tuy nhiên, Djokovic bị loại ở vòng 2, còn Alcaraz cũng dừng bước tại vòng 3 Thượng Hải Masters, tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay.

Alcaraz dừng bước ở vòng 3 Thượng Hải Masters

Alcaraz, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bị loại (nguồn Thượng Hải Masters)

Bước vào cuộc đối đầu với Zizou Bergs, Alcaraz được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của đối thủ người Bỉ.

Ngay trong set đầu tiên, Bergs gây bất ngờ khi giành break ở game thứ 5. Dù Alcaraz nhanh chóng đòi lại break, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn không thể kiểm soát thế trận như kỳ vọng.

Đến game 11, Bergs tận dụng những pha đánh hỏng liên tiếp của Alcaraz để tiếp tục bẻ game giao bóng, trước khi khép lại set mở màn với chiến thắng 7-5.

Sang set hai, kịch bản căng thẳng tiếp tục tái diễn. Bergs duy trì khả năng giao bóng ổn định, đồng thời liên tục gây sức ép khiến Alcaraz phải vất vả chống đỡ.

Bước ngoặt xuất hiện ở game 11, khi Bergs một lần nữa giành break để vượt lên dẫn 6-5. Tuy nhiên, Alcaraz kịp thời đáp trả bằng break ở game tiếp theo, đưa set đấu vào loạt tie-break quyết định.

Trong màn đấu trí căng thẳng, Bergs thể hiện bản lĩnh, giành chiến thắng 7-4 ở loạt tie-break để thắng set hai với tỷ số 7-6.

Alcaraz nhận thất bại với tỷ số 5-7, 6-7 (4) trước Zizou Bergs. Tay vợt người Tây Ban Nha cho rằng điều kiện thi đấu có sự khác biệt đáng kể giữa hai trận đấu.

Cụ thể, Alcaraz chia sẻ sau trận: “Thật kỳ lạ khi cảm nhận về sân và điều kiện thi đấu khác nhau đến vậy chỉ trong hai ngày. Rõ ràng, ở vòng đầu tiên, tôi chơi trong điều kiện có mái che. Hôm nay tôi chơi ngoài trời. Tôi nhận thấy có sự khác biệt. Ở vòng đầu tiên, tôi cảm thấy mọi thứ rất nhanh, hôm nay bóng có vẻ to hơn và chậm hơn một chút. Tôi không biết tại sao. Thật kỳ lạ, đây là điều họ nên xem xét lại”.

Sau khi đánh bại Alcaraz ở vòng 3 Thượng Hải Masters, Zizou Bergs tỏ ra vô cùng phấn khích: “Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Đó là một trong những khoảnh khắc mà bạn thực sự không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bạn chỉ hoàn toàn sống sót trong khoảnh khắc đó và tập trung vào những điểm cần phải ghi. Thật khó để bình tĩnh lại một chút, nhưng tôi đã rất hạnh phúc”.

Zverev gặp đối thủ khó chịu, tay vợt loại Djokovic đối mặt thử thách

Ứng cử viên duy nhất còn lại là Zverev gặp khắc tinh tại vòng 4 (nguồn Thượng Hải Masters)

Hôm nay, ứng cử viên vô địch còn lại là Alexander Zverev đối mặt thử thách mang tên Alexander Bublik ở vòng 4 Thượng Hải Masters 2026. Tay vợt Đức được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, nhưng thành tích đối đầu bất lợi khiến anh không thể chủ quan trước đối thủ người Kazakhstan.

Zverev thắng 8 trong 10 trận gần nhất và đã vượt qua Quentin Halys để giành vé vào vòng 4. Đáng chú ý, chiến thắng 6-4, 6-7, 6-3 trước Halys cho thấy tay vợt số 2 thế giới vẫn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn, dù chưa duy trì được thế áp đảo xuyên suốt trận đấu.

Trên mặt sân cứng, Zverev có lợi thế nhờ khả năng giao bóng ổn định, những cú đánh cuối sân chắc chắn và khả năng kiểm soát nhịp độ. Anh thường nhập cuộc tốt, nhưng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để tránh kéo dài trận đấu trước đối thủ nguy hiểm như Bublik.

Bublik thắng 3 trong 4 lần chạm trán Zverev, đồng thời giành set đầu tiên ở cả bốn cuộc đối đầu trước đó. Khả năng giao bóng mạnh, những cú đánh biến hóa và lối chơi khó đoán giúp tay vợt Kazakhstan có thể gây bất ngờ, đặc biệt nếu liên tục đẩy trận đấu vào thế giằng co.

Tại Thượng Hải, Bublik lần lượt đánh bại Tomas Machac và Brandon Nakashima. Tuy nhiên, phong độ của anh chưa thật sự ổn định với 6 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Những lỗi tự đánh hỏng và sự mất tập trung ở thời điểm quyết định có thể trở thành điểm yếu trước Zverev.

Xét tương quan hiện tại, Zverev có nhiều cơ sở để giành chiến thắng, nhưng Bublik đủ khả năng thắng một set nếu phát huy tốt khả năng giao bóng. Tay vợt Đức cần duy trì sự kiên nhẫn và hạn chế sai sót trong những loạt bóng quyết định.