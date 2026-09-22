Mbappe đổi vị trí dưới thời Zidane

Zidane quyết đưa Mbappe về vị trí sở trường.

Zidane muốn Mbappe thi đấu bên hành lang trái thay vì bó vào trung lộ trong vai trò tiền đạo cắm. Nhà cầm quân 54 tuổi đánh giá ngôi sao Real Madrid có thể chơi tốt ở cả 3 vị trí trên hàng công, nhưng ông đặc biệt thích hình ảnh Mbappe xuất phát từ cánh trái.

"Mbappe có khả năng chơi ở cả 3 vị trí. Chính cậu ấy cũng từng nói như vậy. Cá nhân tôi thích Mbappe chơi bên trái hơn", Zidane chia sẻ sau khi công bố danh sách triệu tập tuyển Pháp.

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi Mbappe phải thích nghi với vị trí trung phong trong màu áo Real Madrid. Sự xuất hiện của Vinicius Junior bên cánh trái khiến tiền đạo người Pháp thường xuyên được đẩy vào trung tâm hàng công.

Trong khi đó, cánh trái vốn là khu vực quen thuộc nhất với Mbappe. Từ những ngày đầu nổi lên tại AS Monaco, rồi khoác áo PSG và tuyển Pháp, anh thường phát huy tối đa tốc độ, khả năng rê bóng và những pha cắt vào trong bằng chân phải khi xuất phát từ vị trí này.

Zidane vì thế có thể đưa Mbappe trở lại vai trò từng giúp anh tạo dựng tên tuổi. Tân HLV tuyển Pháp được kỳ vọng sẽ tận dụng tốc độ và khả năng xuyên phá của đội trưởng để tạo ra nhiều phương án tấn công hơn.

Zidane kéo Mbappe trở lại cánh trái.

Tuy nhiên, việc Mbappe trở lại cánh trái cũng đặt ra bài toán ở vị trí trung phong. Danh sách lần này của Zidane có Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Bradley Barcola và tiền đạo Lepaul bên cạnh Mbappe. Phần lớn đều có xu hướng chơi rộng hoặc bó vào trong, khiến vị trí số 9 trở thành điểm cần được nhà cầm quân người Pháp tính toán.

Mbappe chắc chắn sẽ tiếp tục là một trong những nhân vật trung tâm của tuyển Pháp dưới thời Zidane. Cựu tiền vệ Real Madrid tiếp quản tuyển Pháp sau khi Didier Deschamps kết thúc nhiệm kỳ, đồng thời bắt đầu quá trình trẻ hóa đội hình với một số gương mặt giàu tiềm năng.

Zidane khẳng định ông không muốn tạo ra sự đứt gãy trong quá trình chuyển giao mà hướng tới việc tiếp nối những gì tuyển Pháp xây dựng. Mbappe vẫn giữ băng đội trưởng và áo số 10, cho thấy vai trò của anh trong kế hoạch mới là đặc biệt quan trọng.

Tuyển Pháp sẽ có chuỗi trận Nations League dày đặc, lần lượt gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Italy và Bỉ trong khoảng 11 ngày. Đây sẽ là những trận đấu đầu tiên để Zidane thử nghiệm hệ thống mới, đồng thời kiểm chứng ý tưởng đưa Mbappe trở lại cánh trái.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.