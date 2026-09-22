Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 6h ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 23 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, tổng cộng 38 huy chương.

Nhật Bản đứng thứ hai với 8 HCV, 12 HCB và 12 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 15 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ tư với 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Thái Lan đang đứng thứ 5 với 3 HCV, 1 HCB và 0 HCĐ. Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 6 với 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp đồng hạng 20 với Kyrgyzstan, cùng có 3 HCĐ và chưa giành HCV, HCB.

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (phải) thắng kịch tính trong trận tranh Huy chương đồng.

Trong ngày thi đấu 21/9, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly giành tấm HCĐ nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg môn karate tại ASIAD 2026. Đây là tấm HCĐ thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Ở tứ kết, Diệu Ly tái ngộ Li Qiaoqiao (Trung Quốc), đối thủ từng thua cô tại giải vô địch châu Á 2026. Tuy nhiên, trong lần gặp lại tại ASIAD, võ sĩ Việt Nam không thể tái lập chiến thắng khi để thua với tỷ số 1-4, qua đó phải xuống nhánh tranh HCĐ.

Tại trận tranh HCĐ, Diệu Ly đối đầu Kama Tsubasa của Nhật Bản. Đây cũng là đối thủ từng thất bại trước nữ võ sĩ Việt Nam ở chung kết giải vô địch châu Á năm nay. Đáng chú ý, Kama Tsubasa trước đó để thua chính Li Qiaoqiao tại bán kết.

Bước vào trận đấu, Diệu Ly chủ động tấn công và nhanh chóng thực hiện đòn Ippon, vượt lên dẫn 3-0. Kama Tsubasa sau đó vùng lên mạnh mẽ, lần lượt san bằng cách biệt rồi vượt lên dẫn 4-3.

Không để đối thủ duy trì lợi thế, Diệu Ly tiếp tục gây sức ép và ghi điểm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 4-4. Khi thời gian thi đấu khép lại, võ sĩ Việt Nam được xác định giành chiến thắng nhờ luật Senshu, qua đó đoạt HCĐ ASIAD 2026.

Đây là tấm HCĐ thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước Diệu Ly, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành HCĐ đôi nam nữ môn teqball; Bùi Ngọc Nhi đoạt HCĐ kata cá nhân nữ môn karate.