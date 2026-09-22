Ngôi sao cầu lông Thái Lan nghi dùng doping, bị cấm thi đấu ở Asiad 20

Cụ thể, vào ngày 21/9, Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA) đã phát đi thông báo cho biết mẫu xét nghiệm lấy ngày 17/9 của Pitchamon cho kết quả dương tính với chất Furosemide. Đây là hoạt chất nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Nó thuộc nhóm S5, bao gồm các loại thuốc lợi tiểu và các hợp chất che giấu.

Nhóm chất này bị nghiêm cấm sử dụng ở mọi thời điểm, cả trong lẫn ngoài quá trình thi đấu. Phía ITA nhấn mạnh rằng: "Chất này có thể được sử dụng để đào thải nước ra khỏi cơ thể nhằm mục đích giảm cân nhanh chóng cho người dùng".

Do vi phạm các quy định hiện hành của WADA và OCA, Pitchamon Opatniputh đã bị áp dụng lệnh đình chỉ thi đấu ngay lập tức. Trong thời gian này, cô hoàn toàn không được phép tham gia tranh tài, tập luyện hay góp mặt ở bất kỳ hoạt động chuyên môn nào liên quan đến môn cầu lông tại kỳ Asiad lần thứ 20 diễn ra ở Aichi - Nagoya, Nhật Bản - nơi tay vợt 19 tuổi đặt nhiều kỳ vọng tỏa sáng.

Pitchamon Opatniputh tạm thời bị cấm tranh tài ở Asiad 20

Dẫu vậy, Pitchamon Opatniputh vẫn còn hy vọng mong manh. Vì ITA xác nhận đây mới chỉ là biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm tính công bằng của giải đấu chứ chưa phải phán quyết kỷ luật cuối cùng mang tính luận tội dành cho VĐV đội tuyển Thái Lan.

Theo quy trình thể thức thể thao quốc tế, Pitchamon Opatniputh vẫn nắm trọn quyền bảo vệ quyền lợi cá nhân. Cô hoàn toàn có quyền gửi đơn kháng cáo quyết định đình chỉ tạm thời lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), đồng thời có quyền yêu cầu các chuyên gia tiến hành mở và phân tích mẫu thử B để làm rõ mọi nghi vấn trước khi đưa ra kết luận xử lý chính thức. ITA cũng xác nhận vụ việc chưa kết thúc. “Do vụ việc đang được tiến hành, sẽ không có thêm bình luận nào trong thời gian xét xử”, cơ quan này gửi thông báo.

Pitchamon Opatniputh là VĐV cầu lông tiềm năng nhất của Thái Lan. Cô từng giành 2 HCV SEA Games. Dù mới 19 tuổi nhưng Pitchamon Opatniputh đã vươn đến vị trí xếp hạng 18 thế giới, cao hơn Thùy Linh của Việt Nam 14 bậc. Cô được kỳ vọng có thể theo chân những đàn chị lẫy lừng của cầu lông xứ chùa vàng như Chochuwong, Intanon… giành kết quả tốt ở những sự kiện Super trong tương lai không xa.