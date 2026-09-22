Tổ chức Giải giao lưu cầu lông nữ thành phố Đà Nẵng

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên giao lưu, thi đấu, tăng cường sức khỏe, đoàn kết giữa các câu lạc bộ cầu lông. Thông qua giải, lan tỏa phong trào tập luyện, thi đấu cầu lông nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 11/10 tại sân cầu lông Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng (phường An Hải). Đối tượng tham dự là vận động viên thuộc các câu lạc bộ và những người đam mê cầu lông trên địa bàn Đà Nẵng.

Vận động viên thi đấu nội dung đôi nữ và đôi nam nữ theo các nhóm tuổi: 18-30 tuổi, 31-40 tuổi, trên 40 tuổi. Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký tham dự, Ban tổ chức sẽ áp dụng thể thức thi đấu phù hợp. Giải áp dụng luật thi đấu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Các vận động viên có nhu cầu tham dự đăng ký về Ban tổ chức trước ngày 8/10.