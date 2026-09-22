Sesko khiến MU đổi kế hoạch

MU buộc phải tìm kiếm tiền đạo mới do Sesko chấn thương.

Guirassy vốn không phải cái tên xa lạ với MU. Từ năm 2023, tiền đạo người Guinea từng nằm trong tầm ngắm của "Quỷ đỏ", nhưng cuối cùng anh quyết định gia nhập Stuttgart theo dạng mua đứt và từ chối lời đề nghị từ đội bóng nước Anh.

Hiện tại, MU quay trở lại dành sự quan tâm cho chân sút 30 tuổi trong bối cảnh Sesko đang gặp vấn đề thể trạng. Tân binh người Slovenia không thể góp mặt ở trận hòa 1-1 với Fulham hôm 20/9 do chấn thương và chưa xác định thời điểm trở lại.

Theo TEAMtalk, MU đang theo dõi khả năng đưa Guirassy trở lại Premier League vào tháng 1. Tiền đạo Dortmund ghi 22 bàn trên mọi đấu trường mùa trước và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải này với 4 bàn cùng 2 kiến tạo sau 4 trận Bundesliga. Guirassy hiện có tổng cộng 64 bàn sau 102 lần ra sân cho Dortmund. Màn trình diễn đó giúp anh trở thành một trong những tiền đạo hay nhất tại Bundesliga.

"Quỷ đỏ" vẫn muốn giữ Sesko lâu dài, nhưng đồng thời tìm kiếm một tiền đạo giàu kinh nghiệm hơn để tăng chiều sâu hàng công. Thách thức lớn nằm ở phía Dortmund. Đội bóng Đức không muốn bán Guirassy khi đang hướng tới cuộc đua vô địch Bundesliga.

Guirassy chỉ còn hai năm hợp đồng với Dortmund. Vì vậy, dù thương vụ vào tháng 1 được dự báo không dễ dàng, tương lai của tiền đạo người Guinea vẫn có thể trở thành vấn đề Dortmund phải giải quyết trong thời gian tới.

Highlights Fulham 1-1 Manchester United Rạng sáng 21/9, Manchester United hòa Fulham với tỷ số 1-1 tại vòng 5 Premier League 2026/27.