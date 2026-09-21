HLV Mourinho đem ảnh vào phòng họp báo, chỉ trích trọng tài xử ép Real Madrid

Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Atletico Madrid tại La Liga trong trận derby Madrid ngày 20/9. Sau trận đấu, HLV Mourinho không giấu sự tức giận với công tác trọng tài và cho rằng Atletico đáng lẽ phải nhận hai thẻ đỏ.

Trong buổi họp báo, Mourinho bất ngờ giơ những bức ảnh ghi lại hai pha phạm lỗi của Cristian Romero với Jude Bellingham và Lee Kangin với Federico Valverde. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng cả hai tình huống đều xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

Mourinho tức giận đến mức in ra những pha phạm lỗi mà ông cho là bị bỏ sót. Ảnh: Dailymail

Tình huống đầu tiên xảy ra trong hiệp một khi Cristian Romero có pha giẫm bằng gầm giày vào đầu gối Jude Bellingham. Trọng tài Miguel Angel Ortiz Arias ban đầu rút thẻ vàng dành cho Bellingham do nhầm cầu thủ, sau đó được VAR yêu cầu xem lại. Sau khi kiểm tra màn hình, ông hủy thẻ của Bellingham và phạt thẻ vàng Romero. Chín phút sau, Lee Kangin có pha vào bóng với Federico Valverde. Theo Real Madrid, cầu thủ Atletico đã dùng gầm giày tác động vào mắt cá chân trái của Valverde. Trọng tài Ortiz Arias không rút thẻ và VAR cũng không yêu cầu ông xem lại tình huống.

Theo Mourinho, đó là “hai thẻ đỏ rõ ràng”. Mourinho cho rằng nếu các quyết định được đưa ra theo hướng có lợi cho Real Madrid, đội bóng của ông đã có thể thi đấu khoảng 50 phút với lợi thế 11 chống 9, thay vì phải chơi trong thế 10 người sau khi Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp 2.

Phút 50, Dean Huijsen phạm lỗi với Giuliano Simeone trong vòng cấm khi là cầu thủ phòng ngự cuối cùng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ortiz Arias rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ Real Madrid và cho Atletico hưởng phạt đền. Và cũng từ tình huống này, Alejandro Grimaldo thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn 1-0. Sáu phút sau, Jonathan David nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Real Madrid chỉ có thể rút ngắn tỷ số ở phút 89 nhờ cú đánh đầu của Antonio Rudiger sau quả đá phạt và đành chấp nhận thua 1-2.

Mourinho cho rằng trọng tài không chịu được áp lực

Sau trận, Mourinho tiếp tục nhắm vào trọng tài Miguel Angel Ortiz Arias và ban tổ chức công tác trọng tài.

Ảnh: AFP

HLV Real Madrid, Mourinho cho rằng, việc lựa chọn Ortiz Arias làm trọng tài chính trong một trận derby có tính chất đặc biệt là quyết định khó hiểu. Mourinho cũng cho rằng, vị trọng tài này không thể chịu được áp lực tại sân Metropolitano.

Mourinho đồng thời đặt câu hỏi về cách thức phân công trọng tài và vai trò của VAR. Tuy nhiên, Mourinho không đưa ra cáo buộc trực tiếp rằng trận đấu có sự dàn xếp.

“Tôi không muốn nói rằng đây là một âm mưu được dàn dựng. Tôi muốn tin rằng họ chỉ đơn giản là đã mắc sai lầm”, Mourinho nói.

Không lâu sau trận đấu, Real Madrid cũng công bố báo cáo chính thức về trận derby. CLB cho rằng thất bại trước Atletico Madrid bị ảnh hưởng bởi những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Ortiz Arias.

Real Madrid đặc biệt nhấn mạnh hai tình huống liên quan đến Romero và Lee Kangin. CLB cho rằng cả hai cầu thủ Atletico đều đáng bị truất quyền thi đấu vì những pha vào bóng với Bellingham và Valverde.

Theo Real Madrid, những quyết định này có tác động đáng kể đến diễn biến trận đấu, nhất là khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau đó phải thi đấu với 10 người.

Trận thua Atletico Madrid khiến Real Madrid tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua tại La Liga. Trong khi đó, Atletico giành trọn 3 điểm sau trận derby và tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng.