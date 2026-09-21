U17 nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Nhật Bản, hướng tới vòng loại châu Á

U17 nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đội bạn sau trận giao hữu tại Nhật Bản

Bắt đầu chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10.9, thầy trò HLV Masahiko Okiyama được tạo điều kiện thi đấu với các đội bóng địa phương.

Đây là cơ hội để Ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ, thử nghiệm phương án chiến thuật và giúp những gương mặt trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu thực tế.

Hai trận giao hữu cuối cùng với CLB Shonan mang đến những bài kiểm tra đáng chú ý cho U17 nữ Việt Nam. Ở trận đầu tiên, với đội hình 1, các học trò của HLV Masahiko Okiyama thi đấu nỗ lực và chỉ để thua đối thủ với tỉ số sát nút 0-1.

Trong trận đấu cuối, Ban huấn luyện trao cơ hội cho đội hình 2. Hai đội chơi cởi mở, tạo nên màn rượt đuổi với tổng cộng 6 bàn thắng trước khi khép lại với tỉ số hòa 3-3.

Theo HLV trưởng Masahiko Okiyama, chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều giá trị về chuyên môn. Việc được đối đầu với những cầu thủ lớn tuổi hơn, có kỹ thuật, tốc độ và khả năng tổ chức tốt giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm trải nghiệm, đồng thời nâng cao sự tự tin.

Điều khiến nhà cầm quân người Nhật Bản hài lòng là các học trò ngày càng mạnh dạn thể hiện ý tưởng và triết lý chơi bóng mà Ban huấn luyện xây dựng. Ở một số thời điểm, U17 nữ Việt Nam đã tổ chức được thế trận tốt trước các đối thủ.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, các trận giao hữu cũng giúp Ban huấn luyện nhận diện rõ hơn những hạn chế cần khắc phục. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để HLV Masahiko Okiyama tiếp tục sàng lọc lực lượng, điều chỉnh chuyên môn và hoàn thiện bộ khung cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, U17 nữ Việt Nam sẽ trở về Hà Nội và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Quãng thời gian này được dành cho việc khắc phục những vấn đề bộc lộ qua các trận giao hữu, đồng thời duy trì thể lực và trạng thái thi đấu cho các cầu thủ.

Ban huấn luyện trao đổi với các cầu thủ U17 nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Theo kế hoạch, ngày 28.9, toàn đội sẽ di chuyển vào Bà Rịa (TP.HCM) để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Việc có mặt sớm tại địa điểm tổ chức giúp các cầu thủ thêm thời gian làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết và hoàn thiện những phương án chuyên môn trước khi giải khởi tranh.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Các trận đấu của bảng dự kiến diễn ra từ ngày 5-11.10 tại SVĐ Bà Rịa (TP.HCM).

Những trải nghiệm thu được tại Nhật Bản, đặc biệt qua các trận đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt, là bước chuẩn bị cần thiết đối với lứa cầu thủ trẻ.

Sau chuyến tập huấn, U17 nữ Việt Nam sẽ còn khoảng hai tuần để hoàn thiện đội hình và hướng sự tập trung vào mục tiêu thi đấu tốt tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027.