Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội bước vào hành trình bảo vệ HCV ASIAD

Gần đây nhất, tại SEA Games 33, Ngọc Trâm và các đồng đội cũng đoạt HCV ở nội dung này

Theo lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam, đội kata nữ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên sẽ thi đấu tứ kết lúc 8h10 (giờ Việt Nam) tại Toyohashi Gymnasium.

Đây là một trong những nội dung nhận được nhiều kỳ vọng trong ngày thi đấu 22.9. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, kata đồng đội nữ đã mang về một trong ba tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên bước lên bục cao nhất.

Ba năm sau, Nguyễn Ngọc Trâm tiếp tục góp mặt trong đội hình nhưng với hai đồng đội là Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Đáng chú ý, Bùi Ngọc Nhi vừa có màn trình diễn thành công ở nội dung kata cá nhân nữ, giành HCĐ trong ngày thi đấu 20.9.

Kết quả này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho nữ VĐV trẻ trước khi cùng các đồng đội bước vào nội dung kata đồng đội.

Bên cạnh karate, Nguyễn Thị Thật, một trong những gương mặt nổi bật của xe đạp Việt Nam, cũng bước vào cuộc đua quan trọng. Lúc 7h00, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi tranh tài ở chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ tại Shinshiro, Aichi.

Bơi Việt Nam có ba nội dung vòng loại trong buổi sáng. Nguyễn Thúy Hiền thi 100m tự do nữ lúc 8h00; Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tranh tài ở 400m hỗn hợp nam lúc 8h12; Mai Trần Tuấn Anh dự vòng loại 1.500m tự do nam lúc 8h42.

Nếu giành quyền đi tiếp, các VĐV sẽ bước vào các nội dung chung kết từ 15h00.

Bắn súng tiếp tục được chờ đợi với Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo thi vòng loại súng trường đồng đội nam nữ lúc 7h45. Chung kết nội dung này dự kiến diễn ra lúc 9h45.

Ở boxing, hai nữ võ sĩ Việt Nam cùng xuất trận lúc 10h15. Nguyễn Thị Tâm gặp đại diện Nepal tại vòng loại hạng 51kg nữ, trong khi Võ Thị Kim Ánh đối đầu võ sĩ Sri Lanka ở hạng 54kg nữ.

Wushu có một ngày tranh tài dày đặc. Đỗ Đức Tài thi nam quyền nam lúc 7h00 và nam côn nam lúc 12h30; Đặng Trần Phương Nhi thi nam quyền nữ lúc 9h00 và nam đao nữ lúc 13h50.

Từ 16h00, sáu võ sĩ tán thủ gồm Ngô Thị Phương Nga, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên và Trương Văn Chưởng đồng loạt bước vào các trận tứ kết ở các hạng cân.

Đấu kiếm Việt Nam có Trần Thị Thùy Trinh và Nguyễn Phương Kim thi vòng bảng kiếm ba cạnh cá nhân nữ lúc 9h45. Nếu đi tiếp, hai kiếm thủ sẽ lần lượt tranh tài tại vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết trong ngày.

Ở môn thể dục dụng cụ, các VĐV nữ Việt Nam bước vào vòng loại các nội dung từ 12h00 tại Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall).

Các môn đồng đội cũng tiếp tục tranh tài. Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Kazakhstan trong trận xếp hạng lúc 8h00; bóng ném nữ gặp Kazakhstan ở vòng loại lúc 11h30.

Bóng chuyền bãi biển nữ có hai trận Việt Nam gặp Mông Cổ và Macao cùng vào 7h00.

Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam gặp Uzbekistan lúc 12h00 tại Nagoya City Minato Soccer Field trong khuôn khổ bảng C. Đây cũng là một trong những cuộc tranh tài đáng chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày.

Với lịch thi đấu trải rộng ở nhiều môn, ngày 22.9 tiếp tục là một ngày bận rộn của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trong đó, sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở kata đồng đội nữ đặc biệt được chờ đợi.

Ba nữ võ sĩ sẽ bắt đầu từ vòng tứ kết với mục tiêu tiến sâu, tiếp nối thành công của karate Việt Nam ở nội dung từng mang về tấm HCV quý giá tại ASIAD 19.