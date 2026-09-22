2 tay chèo Đà Nẵng sẵn sàng tranh tài tại ASIAD 20

Do ảnh hưởng thời tiết, các nội dung của môn đua thuyền rowing tại ASIAD 20 được lùi lại, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/9. Phạm Thị Huệ và Dư Thị Bông là hai trong số những niềm kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo lịch thi đấu, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 23/9, Dư Thị Bông và các đồng đội là Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh tranh tài vòng đấu loại nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo thi đấu vòng loại nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo.

Phạm Thị Huệ và Dư Thị Bông là hai tay chèo xuất sắc của Đà Nẵng, từng giành nhiều huy chương ở đấu trường trong nước và quốc tế. Các tay chèo được kỳ vọng thể hiện phong độ cao, giành quyền vào chung kết và cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20.