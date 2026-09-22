Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 22/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Sau hai ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang chờ HCV đầu tiên. Ngày 22/9 mở ra thêm nhiều cơ hội khi Nguyễn Thị Thật bước vào chung kết xe đạp đường trường, bắn súng và karate có nội dung quyết định huy chương, trong khi Nguyễn Huy Hoàng trở lại đường đua 1.500 m tự do nam.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 22/9 của Việt Nam

Các khung giờ dưới đây đã được quy đổi sang giờ Việt Nam. Một số nội dung chung kết phụ thuộc kết quả vòng loại trước đó.

Chương trình chung của ASIAD ngày 22/9 còn có các nội dung tranh huy chương ở xe đạp đường trường, bắn súng, karate, MMA, wushu, bơi, đấu kiếm cùng nhiều môn khác.

7h00: Nguyễn Thị Thật mở màn cuộc săn huy chương

Một trong những nội dung được chờ đợi nhất diễn ra ngay đầu ngày khi Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi bước vào chung kết xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nữ.

Khác với những vòng loại kéo dài qua nhiều ngày, đây là nội dung xác định huy chương trực tiếp. Nguyễn Thị Thật vì thế trở thành một trong những VĐV Việt Nam đáng chú ý nhất trong buổi sáng 22/9.

Cũng từ 7h00, wushu bắt đầu với Đỗ Đức Tài ở bài nam quyền. Sau đó, Đặng Trần Phương Nhi thi nam quyền nữ lúc 9h00 trước khi hai VĐV hoàn thành các phần thi nam côn và nam đao trong buổi trưa.

Bắn súng, karate cùng chờ cơ hội bước lên bục huy chương

Lúc 7h45, Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo bước vào vòng loại súng trường hỗn hợp. Nếu đạt thành tích tốt, bộ đôi Việt Nam sẽ trở lại ở vòng đấu quyết định từ khoảng 9h45.

Karate cũng tiếp tục là điểm sáng đáng chờ đợi. Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi tứ kết kata đồng đội nữ từ 8h10.

Hai trong ba HCĐ mà Việt Nam đang có tại ASIAD 20 đến từ karate, lần lượt của Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly ở kumite nữ hạng 68 kg.

Nguyễn Huy Hoàng trở lại ở 1.500 m tự do

Bơi Việt Nam tiếp tục có một ngày khá bận rộn.

Nguyễn Thúy Hiền xuất phát ở 100 m tự do nữ lúc 8h00. Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi 400 m hỗn hợp cá nhân nam từ 8h12.

Tâm điểm là Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh ở 1.500 m tự do nam. Đây là nội dung sở trường của Huy Hoàng và phần thi quyết định huy chương được bố trí trong chương trình buổi chiều.

Ngày 22/9, môn bơi trao 6 bộ HCV ở 100 m tự do nữ, 400 m hỗn hợp nam, 200 m ngửa nữ, 1.500 m tự do nam, 400 m tự do nữ và tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam.

12h00: U23 Việt Nam gặp Uzbekistan

Trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là tâm điểm của các môn đồng đội.

Sau hai lượt trận, Uzbekistan có 6 điểm và đã chắc chắn vào tứ kết. Việt Nam có 4 điểm, đứng thứ hai bảng C sau trận hòa Kuwait 1-1 và thắng Philippines 2-0.

U23 Việt Nam chỉ cần giành ít nhất 1 điểm trước Uzbekistan để tự quyết suất tứ kết mà không phải quan tâm kết quả trận Kuwait - Philippines. Nếu thắng, Việt Nam sẽ vượt Uzbekistan để chiếm ngôi đầu bảng C.

Trận đấu bắt đầu lúc 12h00 ngày 22/9.

Buổi chiều dồn sự chú ý vào wushu

Từ 16h00, wushu Việt Nam đồng loạt bước vào các trận tứ kết tán thủ.

Ngô Thị Phương Nga gặp đại diện Iran ở hạng 52 kg nữ; Đinh Văn Tâm gặp võ sĩ Pakistan ở hạng 56 kg nam; Nguyễn Thị Thu Thủy gặp Turkmenistan ở hạng 60 kg nữ.

Ở các hạng nam còn lại, Hứa Văn Đoàn đối đầu Hàn Quốc, Nguyễn Khắc Kiên gặp Philippines và Trương Văn Chưởng chạm trán Kazakhstan.

Nếu vượt qua tứ kết, các võ sĩ Việt Nam không chỉ tiến sâu hơn mà còn tiến gần đáng kể tới khu vực tranh huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Sau khi các nội dung ngày 21/9 khép lại, Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách lớn ở vị trí số một với 23 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, Hàn Quốc thứ ba. Bảng dưới đây là nhóm dẫn đầu cập nhật sau ngày 21/9.

Việt Nam hiện có 3 HCĐ và đang ở nhóm khoảng thứ 20 trên bảng tổng sắp. Cơ quan thể thao Việt Nam ghi nhận đoàn tạm đứng thứ 20 sau ngày 21/9.

Ba tấm HCĐ lần lượt thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở teqball đôi nam nữ, Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly ở kumite nữ hạng 68 kg.

Trung Quốc tăng tốc, Việt Nam chờ bước ngoặt

Sau hai ngày tranh huy chương, Trung Quốc đã tạo cách biệt 15 HCV so với chủ nhà Nhật Bản. Hàn Quốc đứng thứ ba nhưng số HCV cũng mới bằng chưa tới một phần tư Trung Quốc.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang có vị trí tốt nhất với 3 HCV và đứng thứ 5. Việt Nam chưa có HCV hay HCB nên nhiệm vụ quan trọng nhất trong những ngày tới vẫn là chuyển các cơ hội vào chung kết thành huy chương có giá trị cao hơn.

Ngày 22/9 đáng chờ đợi bởi Việt Nam có nhiều nội dung đi thẳng vào khu vực tranh huy chương. Xe đạp đường trường mở màn buổi sáng, tiếp đó là bắn súng, karate, bơi và các trận tứ kết wushu. Nếu tận dụng tốt những cơ hội này, bảng huy chương của Việt Nam có thể thay đổi ngay trong ngày thi đấu thứ ba.