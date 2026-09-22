Việt Nam có thêm một Huy chương đồng, đội tuyển bóng đá nữ vào tứ kết

Pha tranh bóng giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Chiều 21/9, nữ võ sĩ karate Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành Huy chương đồng ở nội dung đối kháng (kumite) nữ hạng 68kg tại ngày thi đấu thứ hai tại Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 20 sau khi hòa 4-4 với võ sĩ chủ nhà Tsubasa Kama. Chiến thắng được quyết định bởi luật senshu khi võ sĩ ghi điểm trước sẽ được xử thắng nếu hai bên hòa điểm. Đây cũng là Huy chương đồng thứ ba của Đoàn thể thao Việt Nam và là Huy chương đồng thứ hai của đội tuyển karate sau hai ngày thi đấu.

Thể dục dụng cụ Việt Nam có ngày thi đấu đáng chú ý tại ASIAD 20 khi ba vận động viên giành quyền vào chung kết đơn môn. Ở nội dung vòng treo, Nguyễn Văn Khánh Phong đạt 13,833 điểm, xếp thứ tám trong tổng số 35 vận động viên dự vòng loại. Thành tích này giúp Khánh Phong tiếp tục góp mặt ở chung kết, sau khi từng giành Huy chương bạc tại ASIAD 19.

Đáng chú ý, anh đạt điểm cao hơn ngôi sao Thể dục dụng cụ Philippines Carlos Yulo, người chỉ có 13,500 điểm và xếp sau Khánh Phong ở nội dung này. Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng giành suất tranh huy chương ở ngựa vòng trong ngày thi đấu hôm qua. Anh đạt 14,300 điểm, xếp thứ bảy trong 40 vận động viên dự vòng loại. Xuân Thiện có 5,600 điểm độ khó và 8,700 điểm thực hiện. Đây là kết quả đáng khích lệ ở nội dung sở trường của vận động viên Việt Nam.

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (bên phải) đoạt Huy chương Đồng đối kháng môn karate. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Trịnh Hải Khang giành suất vào chung kết nhảy chống với 13,700 điểm, xếp thứ sáu vòng loại. Điểm số này có được sau khi ban huấn luyện Việt Nam khiếu nại thành công. Ban đầu, Hải Khang chỉ được tính 12,966 điểm ở lần nhảy đầu. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho rằng điểm độ khó chưa được tính đúng nên khiếu nại với ban tổ chức. Tổ trọng tài sau đó điều chỉnh, cộng thêm 0,4 điểm, nâng điểm lần nhảy đầu lên 13,366 và điểm trung bình hai lần nhảy lên 13,700. Như vậy, cả ba vận động viên Việt Nam đều nằm trong nhóm giành quyền vào chung kết, tuy nhiên để giành huy chương đòi hỏi họ đều phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Trung Quốc tiếp tục bứt phá trên ngôi đầu

Hôm qua, Đoàn thể thao Trung Quốc giành thêm 12 Huy chương vàng, trong đó nổi bật là kỷ lục thế giới ở nội dung đồng đội nam 10m súng trường hơi. Các vận động viên của họ đạt tổng cộng 1.899 điểm, vượt kỷ lục thế giới cũ 0,6 điểm. Sau đó, vận động viên Thịnh Lý Hào giành luôn Huy chương vàng cá nhân 10m súng trường hơi nam với 254,2 điểm, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASIAD và phá cả kỷ lục châu Á lẫn kỷ lục ASIAD.

Ở môn bơi, Trung Quốc giành nhiều Huy chương vàng trong ngày, trong đó đáng chú ý là chiến thắng của vận động viên 13 tuổi Vu Tử Địch ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Cô hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 06 giây 10, phá kỷ lục châu Á. Ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nam, đội nam Trung Quốc cũng vô địch với thời gian 7 phút 00 giây 17, phá kỷ lục châu Á...

Tại môn thể dục dụng cụ, vận động viên Trương Bác Hằng giành Huy chương vàng toàn năng nam. Trung Quốc cũng lần đầu giành Huy chương vàng ASIAD ở nội dung tiếp sức hỗn hợp ba môn phối hợp với thành tích 1 giờ 25 phút 54 giây. Môn karate, Cung Lệ vô địch kumite nữ 61 kg và Lý Xảo Xảo giành Huy chương vàng kumite nữ 68kg. Hôm qua, đoàn chủ nhà Nhật Bản giành hai Huy chương vàng ở môn bơi và karate.

Trên đường đua 100m ếch nam, Ohashi Shin, 17 tuổi, đạt thành tích 58,64 giây, bằng thời gian với Dong Zhihao của Trung Quốc. Hai vận động viên cùng được trao Huy chương vàng sau cuộc đua căng thẳng. Ở karate, Nishiyama Sou giành Huy chương vàng nội dung kata cá nhân nam.

Đoàn Hàn Quốc đã có Huy chương vàng thứ năm, bảo vệ thành công Huy chương vàng bơi 50m tự do nam ở kỳ Đại hội trước khi Kim Young-beom, 20 tuổi, về nhất ở nội dung này với thời gian 21,66 giây đồng thời phá kỷ lục ASIAD mà chính anh vừa thiết lập ở vòng loại với 21,71 giây.

U 23 Việt Nam quyết tâm có điểm, đội tuyển bóng đá nữ vào tứ kết

12 giờ hôm nay 22/9 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối của bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 gặp đội tuyển U23 Uzebekistan. Với chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines và hòa U23 Kuwait 1-1, có bốn điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có quyền tự quyết trong cuộc đua vào tứ kết ở trận đấu tới khi chỉ cần một kết quả hòa là đủ. Tuy nhiên, cũng có một kịch bản không mong muốn là U23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2, trong khi U23 Kuwait thắng Philippines 2-0, Việt Nam và Kuwait sẽ cùng kết thúc vòng bảng với 4 điểm, ghi 3 bàn và thủng lưới 3 bàn và sẽ phải dùng tới tiêu chí fair-play để phân định thứ hạng.

Trong quá khứ bốn lần gặp nhau, phần thắng luôn thuộc về U23 Uzebekistan với ba trận thắng, một trận hòa. Đây cũng là đối thủ duyên nợ đã thắng U23 Việt Nam trong trận chung kết lịch sử U23 châu Á 2018 dưới trời mưa tuyết Thường Sơn (Trung Quốc). Ở ASIAD lần này, họ tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm Philippines 5-1, đánh bại Kuwait 2-0 trong thế thiếu người. Theo đánh giá của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ trẻ của đất nước Trung Á có nền tảng kỹ thuật, thể lực khá tốt, có lối chơi pressing, phối hợp tốt, bài bản và sẽ tạo áp lực mạnh mẽ ngay từ đầu với những pha tấn công biên tốc độ nguy hiểm.

Đối đầu với đối thủ này, U23 Việt Nam sẽ thi đấu thận trọng, ưu tiên chắc chắn trong phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công và phải cố gắng kiểm soát tuyến giữa, không để Uzebekistan có điều kiện triển khai tấn công ép sân. Một điểm thuận lợi cho U23 Việt Nam là trong đội hình Uzebekistan không có trung vệ trụ cột Fayzullayev do bị hai thẻ vàng và rất có thể do đã chắc suất đi tiếp, nhiều khả năng họ sẽ chỉ tung vào sân đội hình dự bị và không thi đấu với cường độ cao nhằm bảo toàn lực lượng cho vòng đấu loại trực tiếp. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng cao, U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết.

★ Khi bước vào trận đấu cuối cùng của bảng E với Thái Lan, so sánh kết quả ở các bảng đấu khác của môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đã biết chỉ cần một kết quả hòa là đủ để trở thành đội bóng xếp thứ ba có kết quả tốt nhất để vào tứ kết. Chơi pressing ngay từ đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đã dồn ép đối thủ trong hiệp một khi liên tiếp vây hãm khung thành đối phương, nhưng không thể dứt điểm thành công.

Trong hiệp hai, Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công, trong khi tuyển nữ Việt Nam chơi phòng ngự chắc chắn và bảo toàn kết quả hòa 0-0 và có một điểm, xếp thứ ba bảng E. Cùng xếp ở vị trí thứ ba với số điểm như nhau, nhưng tuyển nữ Việt Nam hơn đội xếp thứ ba bảng F là Myanmar do hơn hiệu số bàn thắng và trở thành đội cuối cùng giành quyền vào tứ kết để gặp tuyển nữ Trung Quốc vào chiều 25/9.

BẢNG XẾP HẠNG THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG (nhóm 5 đoàn dẫn đầu)