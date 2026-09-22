Giải các Câu lạc bộ Nghĩa Dũng karate phân đường Đà Nẵng 3:Câu lạc bộ Nam Dương xếp Nhất toàn đoàn

Giải quy tụ hơn 250 võ sinh đến từ 11 câu lạc bộ, võ đường thuộc Nghĩa Dũng karate phân đường Đà Nẵng 3, gồm: Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Thiện Nguyện - Hermann, Trung Kiên, Nam Dương, Lê Quang Sung, Lý Tự Trọng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược, Đại học Kinh tế, Nguyễn Phan Vinh, Sho Dojo và Hoàng Anh Dojo. Các vận động viên tranh tài ở 5 nhóm tuổi: 6-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Nội dung thi đấu đa dạng, bao gồm: quyền cá nhân nam - nữ; quyền đồng đội nam - nữ và hỗn hợp; quyền vầng trăng hỗn hợp nam - nữ; binh khí; đối kháng cá nhân và đồng đội nam - nữ.

Giải mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính. Chung cuộc, Ban tổ chức khen thưởng các vận động viên xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, Câu lạc bộ Nam Dương giành giải Nhất với 21 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng; xếp thứ Nhì là Câu lạc bộ Lê Quang Sung với 14 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng; Câu lạc bộ Cung Thiếu nhi Đà Nẵng xếp thứ Ba với 12 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng.