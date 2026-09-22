Tấn Sinh đối diện án phạt nghiêm khắc sau pha đá thô bạo Đình Bắc

Tấm thẻ vàng từ trọng tài Lê Vũ Linh chưa khép lại vụ việc gây tranh cãi trong trận CLB Đồng Nai thua CLB Công an Hà Nội 0-3 tối 20/9.

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh tiếp tục đứng trước nguy cơ nhận án phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), khi tình huống phạm lỗi với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được chuyển sang Ban Kỷ luật xem xét.

Chiều 21/9, Ban tổ chức V-League tổng hợp băng hình cùng các tài liệu liên quan để gửi đến VFF. Một thành viên Ban Kỷ luật cho biết, cơ quan này sẽ họp khẩn vào sáng 22/9 nhằm đánh giá mức độ vi phạm và xem xét hình thức xử lý đối với trung vệ CLB Đồng Nai.

Nếu bị xác định có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối phương, Tấn Sinh có thể phải nhận án đình chỉ thi đấu nhiều trận kèm phạt tiền. Mức xử lý cụ thể phụ thuộc vào kết luận của Ban Kỷ luật VFF, dựa trên tính chất hành vi và các quy định hiện hành.

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đứng trước nguy cơ bị phạt nguội khi liên tiếp đá vào chân tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong trận CLB Đồng Nai gặp CLB Công an Hà Nội. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Pha bóng khiến trung vệ Tấn Sinh đối diện nguy cơ bị kỷ luật xảy ra trong hiệp 2, khi Đình Bắc giữ bóng trước sự áp sát của đối phương. Tấn Sinh liên tiếp đá vào chân tiền đạo CLB Công an Hà Nội, khiến cầu thủ này mất thăng bằng và ngã xuống sân.

Trọng tài Lê Vũ Linh chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Tấn Sinh. Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi khi không ít người hâm mộ cho rằng hành vi của trung vệ CLB Đồng Nai đáng bị truất quyền thi đấu.

Đình Bắc trước đó cũng trở thành nạn nhân của một pha phạm lỗi thô bạo khác. Phút 15, hậu vệ Lê Văn Sơn có hành động giật cùi chỏ vào mặt tiền đạo CLB Công an Hà Nội và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đình Bắc cũng bị cảnh cáo bằng thẻ vàng vì phản ứng và khiêu khích đối phương.

Cả 2 tình huống đều nằm trong hồ sơ được Ban tổ chức V-League chuyển sang VFF xem xét xử lý bổ sung.

Bình luận về những pha phạm lỗi này, cựu Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm cho rằng các hậu vệ CLB Đồng Nai không cần thiết phải sử dụng những động tác nguy hiểm khi bóng vẫn ở xa khung thành đội nhà.

Theo ông, việc xử lý nghiêm những hành vi bạo lực không chỉ nhằm bảo vệ cầu thủ mà còn ngăn ngừa các tình huống tương tự tái diễn.

Công nghệ VAR cùng hệ thống băng hình trận đấu cũng khiến những pha phạm lỗi khó có thể bị bỏ qua, ngay cả khi trọng tài không rút thẻ đỏ trực tiếp trên sân.

Trước vụ việc của Tấn Sinh, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra những án phạt nghiêm khắc đối với các hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối phương. Ngày 16/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của CLB Công an Hà Nội bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận sau pha phạm lỗi với tiền vệ Doãn Ngọc Tân của Thể Công Viettel.

Cùng đó, tiền vệ Ezequiel Santos Da Silva của CLB Nam Định nhận án treo giò 3 trận và phạt 15 triệu đồng với lỗi tương tự.