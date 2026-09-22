Mourinho hết kiên nhẫn với Vinicius

Vinicius Junior gây thất vọng từ đầu mùa. Ảnh: Reuters

Theo MARCA, huấn luyện viên Mourinho đang dần cạn kiên nhẫn với Vinicius sau khởi đầu ảm đạm đầu mùa giải. Dù mang vị thế ngôi sao, cầu thủ người Brazil tiếp tục gây thất vọng và bị thay ra ngay phút 54 trong thất bại 1-2 ở trận đấu với Atletico Madrid tại vòng 7 La Liga.

Đây đã là trận thứ tư liên tiếp tiền đạo sinh năm 2000 không được thi đấu trọn vẹn, sau các cuộc đối đầu Inter Milan, Rayo Vallecano và Elche.

Cách tiếp cận của Mourinho với hàng công dường như đã thay đổi hoàn toàn. Trong khi Vinicius liên tục bị rút ra sớm, Kylian Mbappe lại thi đấu trọn 90 phút ở trận derby. Mùa giải năm nay, tuyển thủ Pháp chơi trọn vẹn 7 trận với 720 phút thi đấu, nhiều hơn so với 652 phút của tuyển thủ Brazil.

Sự chênh lệch về hiệu suất giữa hai trụ cột là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định của ban huấn luyện. Mbappe bùng nổ với 8 bàn sau 8 trận, còn Vinicius mới chỉ đóng góp khiêm tốn 1 bàn thắng, 3 kiến tạo cùng 1 lần mang về quả phạt đền ở trận gặp Real Betis.

Hiện tại, Vinicius tụt xuống vị trí thứ 5 trong danh sách ghi bàn của câu lạc bộ, xếp sau cả Mbappe, Jude Bellingham, Arda Guler và Carlos Espi. Đáng báo động hơn, tài năng trẻ người Tây Ban Nha thậm chí vượt mặt tuyển thủ Brazil về số pha lập công dù chỉ thi đấu vỏn vẹn 26 phút qua 5 lần vào sân.

Mbappe nói gì khi được hỏi về Mourinho? Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League 2026/27 sáng 9/9, Mbappe đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.