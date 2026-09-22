Real Madrid bất ngờ 'cấm cửa' truyền thông

Các cầu thủ Real Madrid bị cấm tiếp xúc với truyền thông. Ảnh: Reuters

Theo Diario AS, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã hủy toàn bộ hoạt động phỏng vấn nhanh tại đường biên lẫn khu vực mixed zone. Quyết định khẩn cấp kể trên được ban hành trong bối cảnh phòng thay đồ của Real Madrid rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Giới thượng tầng tại sân Bernabeu nắm chắc rằng sự phẫn nộ với các quyết định của trọng tài có thể khiến bất kỳ cầu thủ nào khi đứng trước micro cũng sẽ đưa ra những phát ngôn chỉ trích gay gắt. Bất kỳ bình luận quá đà nào cũng gần như đồng nghĩa với một án phạt nguội từ ban tổ chức La Liga. Trong bối cảnh hiện tại, "Los Blancos" không muốn mất thêm người ở những vòng đấu tiếp theo, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Động thái bảo vệ nhân sự được đưa ra ngay sau khi Real Madrid phát đi một thông cáo chính thức với lời lẽ đanh thép, qua đó đẩy mối quan hệ giữa đội bóng và các cơ quan điều hành bóng đá Tây Ban Nha vào tình trạng căng thẳng toàn diện.

Trận thua Atletico Madrid với tỷ số 1-2 tại vòng 7 La Liga vào tối 20/9 khiến thầy trò Jose Mourinho tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. "Los Blancos" hiện kém ngôi đầu của đại kình địch Barcelona tới 6 điểm.

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