Marvel quá chiêu trò?

7 năm kể từ khi làm dậy sóng phòng vé thế giới, Endgame trở lại rạp và một lần nữa chứng minh sức hút hiếm có của thương hiệu siêu anh hùng Marvel. Dù chỉ là bản chiếu lại, Endgame Encore vẫn tạo nên cơn sốt phòng vé nhờ quân bài tẩy mà Marvel giữ kín đến phút cuối: những cảnh quay chưa từng hé lộ, được thực hiện trong quá trình sản xuất Avengers: Doomsday.

Chỉ khoảng 4 phút thời lượng bổ sung trong một bộ phim dài hơn 3 tiếng vẫn đủ kéo hàng triệu khán giả ra rạp, thậm chí tạo làn sóng thảo luận rôm rả trong cộng đồng người hâm mộ với những gì Marvel vừa tung ra.

Những cảnh quay mới hé lộ điều gì

Phần lớn nội dung của Endgame Encore vẫn giữ nguyên so với bản phim gốc năm 2019. Tuy nhiên, Marvel đã chèn thêm một số cảnh ngắn vào cuối phim và phần after-credit, qua đó kết nối trực tiếp với những sự kiện sẽ xảy ra trong Avengers: Doomsday.

Cảnh đầu tiên diễn ra trong lúc Steve và Peggy khiêu vũ ở đoạn kết của Endgame. Trong bản phim gốc, Steve từ bỏ bộ trang phục Captain America, trao lại chiếc khiên đội trưởng Mỹ cho Sam Wilson (Anthony Mackie), rồi du hành thời gian trở về bên tình yêu của anh, Peggy.

Đôi uyên ương cùng khiêu vũ trong căn nhà nhỏ, khoảnh khắc được xem là một trong số cái kết đẹp nhất lịch sử MCU. Trong bản mới, khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Người đứng bên ngoài là Loki trong bộ đồng phục của TVA (Cơ quan Quản lý Phương sai Thời gian).

Đây nhiều khả năng không phải Loki của dòng thời gian chính đã chết dưới tay Thanos trong Infinity War, mà là biến thể Loki bỏ trốn cùng khối Tesseract sau sự kiện năm 2012.

Lần cuối khán giả nhìn thấy nhân vật phản diện đã hoàn lương này là ở tập cuối mùa 2 series Loki, khi chấp nhận sứ mệnh duy trì toàn bộ đa vũ trụ trong suốt phần đời còn lại. Nhưng trước thời điểm đó, có vẻ Loki, trong bộ đồng phục của Cơ quan Quản lý Phương sai Thời gian (TVA), đã đến thăm Steve và Peggy.

Sự xuất hiện của Loki cho thấy TVA đang theo dõi cả những nhánh thời gian vốn trước đây được cho là đã ổn định. Nó cũng đặt ra nghi vấn về việc Steve Rogers trở về quá khứ đã vô tình tạo ra nhánh thời gian gây ảnh hưởng đến đa vũ trụ.

Endgame Encore ngụ ý việc du hành thời gian của Steve có thể tạo ra nhánh thời gian gây ảnh hưởng đến đa vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios.

Một cảnh khác liên quan đến Bruce Banner. Sau các sự kiện mới nhất của MCU, Banner xuất hiện trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu cách hạn chế hoặc kiểm soát trạng thái Hulk. Đây là hình ảnh khác hẳn Professor Hulk từng xuất hiện ở Endgame. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi một hiện tượng bất thường liên quan đến đa vũ trụ xuất hiện, báo hiệu sự can thiệp của Doctor Doom.

TVA cũng được cho là phát hiện các vụ “va chạm thực tại” (incursions) - khái niệm từng được giới thiệu trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Trong số những thế giới bị ảnh hưởng có Earth-10005, vũ trụ của các phim X-Men do Fox sản xuất. Điều này tiếp tục củng cố giả thuyết rằng các nhân vật X-Men sẽ đóng vai trò lớn trong Doomsday.

Một chi tiết đáng chú ý khác xuất hiện trong after-credit. Khán giả nghe lại âm thanh tiếng búa kim loại quen thuộc từng xuất hiện cuối Endgame năm 2019 - chi tiết gợi nhớ Tony Stark chế tạo bộ giáp Iron Man đầu tiên. Nhưng lần này, hình ảnh đi kèm không còn là Iron Man, mà là Doctor Doom đang rèn chiếc mặt nạ của mình.

Viết lại "Endgame" để mở đường cho "Doomsday"?

Trong nhiều năm, Endgame được xem là cái kết hoàn chỉnh của MCU. Tony Stark hy sinh như một anh hùng để cứu một nửa vũ trụ, Steve Rogers tìm thấy cuộc sống bình yên, còn Avengers hoàn thành hành trình kéo dài hơn một thập kỷ.

Nhưng các cảnh quay mới vừa được công bố cho thấy Marvel đã tinh quái, chiêu trò thế nào khi cố gắng tạo ra sự kết nối giữa hai bom tấn, được coi là hai dấu mốc lớn nhất hai Saga của MCU.

Loki là mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược này. Series Loki đã biến nhân vật từ vị thần lừa lọc thành người canh giữ Cây Thời Gian, giữ cho vô số thực tại tồn tại song song. Nếu Doomsday xoay quanh sự sụp đổ của đa vũ trụ, Loki gần như chắc chắn sẽ giữ vai trò trung tâm. Việc đưa anh trở lại ngay trong cái kết của Endgame giúp Marvel tạo ra một đường dây xuyên suốt từ bối cảnh các sự kiện diễn ra từ năm 2012 đến hiện tại.

Theo GamesRadar, khái niệm incursions được nhắc lại cũng là một chi tiết đáng lưu tâm. Trong truyện tranh Secret Wars năm 2015, các thực tại va chạm và hủy diệt lẫn nhau, trước khi Doctor Doom tạo ra Battleworld từ những mảnh vỡ của đa vũ trụ. Doomsday được cho là sẽ đóng vai trò tiền đề cho Secret Wars, nên việc nhắc đến các vụ va chạm thực tại từ bây giờ dường như là bước chuẩn bị hợp lý.

Dr. Doom là siêu ác nhân mới mà nhóm Avengers phải đối diện. Ảnh: Marvel.

Doctor Doom cũng cần một màn giới thiệu đủ sức nặng. Thanos từng mất nhiều năm được úp mở trước khi trở thành phản diện trung tâm của Infinity Saga. Marvel có vẻ đang áp dụng chiến lược tương tự với Doctor Doom, khi cài cắm phản diện bắt đầu từ Endgame - tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của toàn thương hiệu. Đây vừa là cách tận dụng sức mạnh hoài niệm, vừa giúp khán giả ôn lại những mảnh ghép quan trọng trước khi bước vào giai đoạn phức tạp hơn của đa vũ trụ.