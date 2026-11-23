Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Ngày thơ Việt Nam ở Thái Nguyên, góp phần làm giàu đời sống tinh thần và tạo không gian để người dân tham gia sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Tầm nhìn cho chặng đường phát triển mới

Năm 1946, đất nước vừa giành được độc lập, vận mệnh dân tộc đứng trước nhiều thử thách cam go. Trong hoàn cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt văn hóa vào vị trí đặc biệt trong sự nghiệp kiến quốc. Người hiểu rằng, một quốc gia muốn đứng vững phải có sức mạnh tinh thần, lòng yêu nước, ý thức tự chủ, tinh thần đoàn kết và những giá trị làm nên phẩm chất con người Việt Nam.

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến các nghị quyết chuyên đề của Đảng qua từng thời kỳ, tư duy về văn hóa ngày càng được bổ sung, phát triển. Văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra là khơi dậy sức sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa và chuyển hóa nguồn lực ấy thành sức mạnh cho đất nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị tiếp tục xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, đồng thời là trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Theo đó, các giá trị văn hóa cần thấm sâu vào mọi lĩnh vực, định hình chuẩn mực ứng xử, nuôi dưỡng niềm tin và bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội, phẩm giá con người.

Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của người Tày qua kiến trúc nhà sàn, tiếng nói, phong tục, ẩm thực và sinh hoạt thường ngày.

Tại Hội thảo khoa học “40 năm đổi mới chính sách văn hóa (1986-2026) Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Văn hóa phải được đặt trong lòng mô hình phát triển, thay vì trở thành phần việc làm thêm sau khi kinh tế đã phát triển. Thành công của đổi mới văn hóa cần được nhìn nhận qua những thay đổi trong cuộc sống và hạnh phúc của con người. Đó là thước đo có ý nghĩa, giá trị văn hóa phải được cảm nhận trong chất lượng đời sống, cách con người đối xử với nhau và sự gắn kết của cộng đồng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa; phấn đấu để các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045. Các mục tiêu này đặt ra yêu cầu mới về huy động nguồn lực, phát triển sáng tạo và khai thác giá trị văn hóa. Tuy vậy, hiệu quả phát triển văn hóa không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế, mà còn ở khả năng làm giàu đời sống tinh thần, bảo vệ bản sắc và tạo cơ hội để người dân tham gia sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Mạch nguồn bản sắc trong đời sống cộng đồng

Thái Nguyên có chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua lịch sử và quá trình cộng cư của nhiều dân tộc. Vùng đất này gắn với căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, đồng thời lưu giữ nhiều phong tục, tập quán, làn điệu dân ca và tri thức lao động đặc sắc. Mỗi cộng đồng có cách lưu giữ, thực hành văn hóa riêng, thể hiện qua tiếng nói, trang phục, lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng và nếp sống. Sự giao thoa ấy tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Sự ghi nhận này khẳng định giá trị của vốn tri thức, kinh nghiệm sản xuất được người dân tích lũy, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ. Di sản tiếp tục được gìn giữ cũng là cách duy trì sự gắn bó giữa nghề chè với đời sống và bản sắc của cộng đồng địa phương.

Các em học sinh tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống qua không gian trưng bày ảnh, tiếp nối mạch nguồn di sản cho thế hệ trẻ.

Ở một không gian khác, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương) là nơi cộng đồng người Tày gìn giữ các giá trị truyền thống trong đời sống thường ngày. Nếp nhà sàn, phong tục, tiếng nói, món ăn và sinh hoạt văn hóa vẫn được lưu giữ qua các thế hệ.

Được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh trong chương trình Làng du lịch tốt nhất năm 2022, Thái Hải tạo sức hấp dẫn từ chính không gian sống mang bản sắc của mình. Người dân vừa duy trì phong tục, tập quán, vừa giới thiệu các giá trị ấy với du khách, tạo sinh kế từ văn hóa quê hương.

Các hoạt động đón tiếp, giới thiệu văn hóa được tổ chức gắn với nhịp sống của bản làng, giúp du khách tìm hiểu kiến trúc nhà sàn, ẩm thực, nghề thủ công và phong tục của người Tày. Qua đó, mỗi thành viên trong cộng đồng đều có cơ hội tham gia gìn giữ, giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình.

Điểm đáng chú ý ở mô hình này là di sản không tách rời đời sống cộng đồng mà được gìn giữ qua sinh hoạt hằng ngày. Nếp nhà được bảo tồn nhờ có người sinh sống; làn điệu dân ca tiếp tục ngân vang khi được thực hành, truyền dạy; nghề truyền thống có cơ hội nối dài khi người dân còn gắn bó với nghề. Trẻ em được lớn lên trong không gian văn hóa của bản làng, được nghe tiếng nói, học phong tục và tiếp xúc với những giá trị truyền thống từ gia đình, cộng đồng.

Văn hóa Thái Nguyên còn hiện diện trong các địa danh lịch sử, phong tục của mỗi bản làng, nếp ứng xử nghĩa tình và tinh thần vượt khó của người dân. Việc bảo tồn vì thế cần gắn với giáo dục truyền thống, tạo điều kiện để người dân tiếp tục thực hành, trao truyền và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, lễ hội, truyền dạy tiếng nói, dân ca và nghề truyền thống ở cơ sở cũng là cách đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đó là cách để văn hóa hiện diện tự nhiên trong đời sống, không bị mai một trước những thay đổi của xã hội.

Tám mươi năm sau lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa vẫn soi đường cho dân tộc. Với Thái Nguyên, trân trọng di sản, duy trì sức sống của các giá trị truyền thống và khuyến khích sáng tạo trong cộng đồng chính là cách tiếp nối mạch nguồn văn hóa, bồi đắp sự gắn kết và sức mạnh tinh thần trên chặng đường phát triển mới.