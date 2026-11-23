Kỳ 1: Để người dân thực sự là chủ thể của đời sống văn hóa

Việc lấy ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) không chỉ mở thêm một dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà chủ trương này tiếp nối tư tưởng nhất quán trong đường lối văn hóa của Đảng: Văn hóa thuộc về nhân dân, do nhân dân sáng tạo, gìn giữ và phát triển. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để người dân không chỉ được thụ hưởng mà thực sự tham gia quyết định, kiến tạo đời sống văn hóa ở mỗi cộng đồng.

Mạch tư tưởng được bồi đắp qua nhiều thời kỳ

Tháng 2-1943, tại hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo được thông qua. Văn kiện nêu ba nguyên tắc vận động của cuộc vận động văn hóa Việt Nam: Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Trong đó, nguyên tắc đại chúng hóa đặt ra yêu cầu chống lại những chủ trương, hoạt động khiến văn hóa xa rời đông đảo quần chúng. Văn hóa không thể chỉ thuộc về một bộ phận xã hội, mà phải gắn với đời sống và phục vụ đông đảo nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tư tưởng ấy tiếp tục được khẳng định tại hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24-11-1946. Quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” thể hiện nhận thức về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ những ngày đầu lập nước, văn hóa đã được đặt trong mối quan hệ mật thiết với vận mệnh dân tộc và đời sống nhân dân.

Qua các thời kỳ, tư duy đó tiếp tục được bổ sung, phát triển. Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16-7-1998 của hội nghị Trung ương 5 khóa VIII xác định, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của hội nghị Trung ương 9 khóa XI tiếp tục khẳng định: Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo. Đồng thời, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình và cộng đồng.

Phường Kiến Hưng tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại 4 tổ dân phố Đa Sỹ 1, 2, 3, 4. Ảnh: Ngọc Anh

Đến Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quan điểm ấy được đặt trong yêu cầu phát triển đất nước ở giai đoạn mới. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững. Nghị quyết tiếp tục xác định phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, trong đó nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng.

Nhìn lại chặng đường hơn 80 năm, có thể thấy tư duy của Đảng về văn hóa luôn được kế thừa và phát triển, ngày càng làm rõ vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Tại hội thảo khoa học “40 năm đổi mới chính sách văn hóa (1986-2026) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” ngày 18-11-2026, PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích, sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng: Từ nhận thức văn hóa là nền tảng tinh thần đến việc xác định văn hóa là mục tiêu, động lực phát triển, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và hệ giá trị.

Ông nhấn mạnh, giá trị văn hóa chỉ có thể trở thành nguồn lực khi có sự tham gia của con người, tri thức, thiết kế, công nghệ, thể chế phù hợp và năng lực quản trị. Nhận định này cho thấy phát huy vai trò chủ thể của nhân dân không chỉ là yêu cầu về quyền tham gia, mà còn là điều kiện để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Cùng bàn về quá trình đổi mới chính sách văn hóa, PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhấn mạnh, nhiệm vụ xuyên suốt của phát triển văn hóa là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Để thực hiện mục tiêu đó, cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sự tham gia của toàn dân. Đây cũng là cơ sở để các giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ trong những không gian hay hoạt động riêng biệt, mà trở thành những chuẩn mực, cách ứng xử được nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày.

Phường Cầu Giấy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khu vực cụm di tích đình An Hòa và chùa Báo Ân, trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ảnh: Cầu Giấy

Tại cuộc họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu làm sâu sắc ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; làm rõ sự kế thừa, phát triển đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ. Ông đồng thời lưu ý cần làm nổi bật vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, củng cố cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Những yêu cầu đó cho thấy, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn là dịp nhìn lại trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và từng người dân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Trao quyền để văn hóa đi vào đời sống

Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã quy định lấy ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa; đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn lực ngân sách nhà nước cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội.

Tiếp đó, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Việc kết nối hai ngày hội thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến 24-11 không đơn thuần là mở rộng thời gian tổ chức. Yêu cầu cốt lõi là đưa hoạt động văn hóa về từng cộng đồng, khu dân cư, gắn với bản sắc và nhu cầu thực tế của người dân; khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, lãng phí.

Hội Giá (xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội) vừa được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là sự ghi nhận về sự bền bỉ gìn giữ, bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Ảnh: Làng Giá

Để thực hiện yêu cầu này, vai trò của Nhà nước không phải là làm thay cộng đồng mà là tạo lập cơ chế, không gian và nguồn lực để người dân có thể chủ động tham gia. Cần có cơ chế để cộng đồng tham gia quản lý, khai thác thiết chế văn hóa cơ sở; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín, các tổ chức đoàn thể và những hạt nhân văn hóa tại địa phương.

Cùng với đó, cần có cách đánh giá phù hợp, không chỉ căn cứ vào số chương trình được tổ chức hay lượng người tham dự, mà phải xem người dân có thực sự tham gia, hoạt động có đáp ứng nhu cầu và được duy trì sau mỗi dịp sinh hoạt hay không.

Tại Hà Nội, định hướng này được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Thành ủy và Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 28-8-2026 về triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch xác định lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển; định hướng chuyển từ tổ chức các hoạt động văn hóa đơn lẻ sang từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo, có sự tham gia của người dân, nghệ nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ và các chủ thể xã hội.

Tại hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, thành phố đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW bằng những mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể và sản phẩm có thể kiểm đếm.

Từ hoàn thiện thể chế, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và đầu tư các thiết chế mang tính biểu tượng, Hà Nội hướng tới kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo giàu bản sắc, hiện đại, lấy con người làm trung tâm.

Cùng với định hướng đó, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, dành Điều 15 quy định về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch. Điều này giao HĐND thành phố quy định chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa; cơ chế tổ chức, hoạt động, quản lý và chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa; chính sách hỗ trợ nghệ nhân và người thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Những quy định này mở thêm cơ sở pháp lý để Hà Nội phát huy nguồn lực trong xã hội, tạo điều kiện cho các chủ thể văn hóa tham gia sâu hơn vào quá trình bảo tồn, sáng tạo và phát triển.

Đồng diễn thể dục dưỡng sinh Hội Người cao tuổi phường Phú Diễn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự nhiệt tình và niềm vui trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Tâm

Trao vai trò chủ thể cho người dân không có nghĩa là Nhà nước giảm trách nhiệm. Ngược lại, chính quyền cần làm tốt hơn vai trò định hướng, kiến tạo, bảo đảm quyền tiếp cận văn hóa bình đẳng, hỗ trợ những cộng đồng còn thiếu điều kiện và tạo cơ chế để các sáng kiến có khả năng duy trì lâu dài. Người dân cần được lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt về nhu cầu, điều kiện sinh hoạt, bản sắc của từng khu dân cư; không gian văn hóa cũng cần được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm tuổi và thế hệ.

Khi người dân có cơ hội tham gia từ khâu đề xuất đến tổ chức, khi mỗi cộng đồng tìm thấy trong hoạt động văn hóa những giá trị gắn bó với đời sống của mình, văn hóa mới thực sự trở thành công việc thường ngày chứ không chỉ hiện diện trong những dịp kỷ niệm. Đó cũng là nền tảng để những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục phát triển từ mỗi gia đình, khu dân cư, góp phần tạo nên sức sống văn hóa của Thủ đô.

Kỳ 2: Giữ mạch nguồn văn hóa từ mỗi khu dân cư