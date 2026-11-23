Ngày Văn hoá Việt Nam

Để người dân là trung tâm của ngày hội

+ Thưa bà, việc đề xuất Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với một ngày nghỉ để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa. Trên tinh thần đó, cần nhận thức thế nào về ý nghĩa của ngày này để tránh cách hiểu đơn giản rằng đây chỉ là một ngày nghỉ lễ?

- Việc Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời là ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương, theo tôi, là một chủ trương có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy và chính sách phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam có sức sống thực chất, người dân cần được vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ảnh: Thế Vũ

Trước hết, đây là sự khẳng định mạnh mẽ vị thế của văn hóa, không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Việc dành riêng một ngày lễ quốc gia cho văn hóa cho thấy văn hóa ngày càng được coi trọng, đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội trong chiến lược phát triển.

Đây cũng là bước tiến trong việc hiện thực hóa quyền văn hóa của người dân. Ngày nghỉ lễ tạo điều kiện để mọi người có thêm thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, thưởng thức nghệ thuật, tham quan di sản, sáng tạo và thực hành văn hóa, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp bản sắc và sự gắn kết cộng đồng.

Ngày Văn hóa Việt Nam còn mang ý nghĩa khơi dậy ý thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Vì vậy, không nên nhìn nhận Ngày Văn hóa Việt Nam đơn thuần là một ngày nghỉ lễ, mà phải coi đây là ngày hội văn hóa của toàn dân, một dịp để tôn vinh, thực hành, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa, đưa văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội.

+ Nhưng thưa bà, để trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân, trong đó người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng, trong bối cảnh hiện nay thì điều chúng ta cần làm quan trọng nhất là gì?

- Để Ngày Văn hóa Việt Nam không trở thành một “ngày nghỉ hành chính” đơn thuần, điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy tổ chức, từ những hoạt động kỷ niệm mang tính nghi lễ, hình thức sang một ngày hội văn hóa thực sự, nơi mỗi người dân đều có cơ hội tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Trước hết, cần tạo dựng không khí ngày hội rộng khắp, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; từ các không gian văn hóa công cộng đến trường học, khu dân cư, làng nghề và từng gia đình. Mỗi địa phương có thể lựa chọn những hình thức tổ chức phù hợp với đặc trưng văn hóa và điều kiện thực tế, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc của từng vùng miền.

Đặc biệt, cần chuyển người dân từ vị trí khán giả thụ động thành những chủ thể tích cực sáng tạo và tổ chức các hoạt động văn hóa. Người dân không chỉ đến xem biểu diễn, tham quan triển lãm mà còn trực tiếp tham gia các cuộc thi sáng tạo, trình diễn nghệ thuật, thực hành di sản, trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa cộng đồng, giao lưu giữa các thế hệ…

Cũng cần chú trọng tính bao trùm, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế, đều có cơ hội tham gia bình đẳng.

Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam không nên đo bằng số lượng lễ mít tinh hay quy mô các sự kiện, mà bằng mức độ tham gia, niềm vui, sự hài lòng và những trải nghiệm có ý nghĩa của người dân. Quan trọng hơn, ngày hội ấy phải khơi dậy tình yêu văn hóa, niềm tự hào dân tộc, tinh thần sáng tạo và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa trong mỗi người, để văn hóa thực sự trở thành nhu cầu tự thân và một phần không thể thiếu của đời sống hằng ngày.

Đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang giao lưu văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hải Yến

Đánh thức sức mạnh hệ sinh thái văn hóa

+ Ngày Văn hoá Việt Nam có sức sống thực chất, vai trò của các thiết chế văn hóa công lập, nghệ sĩ, doanh nghiệp và các không gian sáng tạo cần được phát huy ra sao, thưa bà?

- Tôi cho rằng, chúng ta cần xây dựng cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực của toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, các thiết chế văn hóa công lập là lực lượng nòng cốt, còn nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo là những đối tác quan trọng.

Trong đó, các thiết chế văn hóa công lập như bảo tàng, nhà hát, thư viện, trung tâm văn hóa, di tích… cần chủ động xây dựng những chương trình đặc biệt phục vụ công chúng. Rất nên nghiên cứu chính sách miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, di tích; mở cửa kéo dài thời gian; tổ chức các suất biểu diễn nghệ thuật miễn phí hoặc giá ưu đãi, các chương trình giáo dục di sản, triển lãm và trải nghiệm sáng tạo. Tuy nhiên, cần có cơ chế cấp bù kinh phí phù hợp, tránh tình trạng miễn phí nhưng chất lượng phục vụ không được bảo đảm.

Đối với nghệ sĩ, nghệ nhân và các tổ chức nghệ thuật, cần có cơ chế đặt hàng, hỗ trợ sáng tạo và biểu diễn, khuyến khích giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đồng thời phù hợp với nhu cầu đa dạng của công chúng.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, cần khuyến khích tham gia thông qua tài trợ, hợp tác công - tư, đồng tổ chức sự kiện, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ văn hóa với mức giá ưu đãi. Các không gian sáng tạo tư nhân cũng cần được tạo điều kiện tham gia bình đẳng với các thiết chế công lập.

Đặc biệt, Nhà nước cần ban hành hướng dẫn và cơ chế tài chính cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi của các bên; đồng thời có chính sách khuyến khích, tôn vinh những tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực.

Quan trọng hơn, cần xây dựng kế hoạch phối hợp thường niên, bảo đảm các hoạt động được chuẩn bị chuyên nghiệp, có chất lượng và hiệu quả, qua đó biến Ngày Văn hóa Việt Nam thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các thiết chế, thị trường và đời sống văn hóa trong cả năm.

Ngoài ra, để Ngày Văn hóa Việt Nam không trở thành một hoạt động kỷ niệm mang tính phong trào, điều quan trọng nhất là phải thể chế hóa chủ trương thành những chính sách cụ thể, xây dựng cơ chế tổ chức bền vững và tạo điều kiện để văn hóa thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân.

Một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của đội chiêng Mường thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, Hà Nội. Ảnh: Đức Cảnh

Trước hết, cần xây dựng chương trình hành động quốc gia về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, xác định rõ mục tiêu, nội dung, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cơ chế phối hợp thực hiện. Nhà nước cần bố trí nguồn lực phù hợp, đồng thời có chính sách khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công - tư, huy động doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân và các tổ chức xã hội cùng tham gia.

Trong quá trình tổ chức, thay vì quá chú trọng các hoạt động mít tinh, lễ kỷ niệm, nên ưu tiên những chương trình trải nghiệm, thực hành văn hóa, giáo dục di sản, sáng tạo nghệ thuật và giao lưu cộng đồng, phù hợp với đặc trưng từng vùng miền, từng nhóm công chúng.

Đặc biệt, cần quan tâm đến thế hệ trẻ, đưa các hoạt động văn hóa vào trường học, gia đình và không gian số, khuyến khích người trẻ khám phá, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại.

Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam không nằm ở quy mô hay sự hoành tráng của các hoạt động, mà ở khả năng đánh thức tình yêu văn hóa, bồi đắp bản sắc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân. Khi văn hóa trở thành nhu cầu tự thân và sức mạnh tinh thần của toàn xã hội, đó chính là nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh nội sinh dân tộc, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

+ Xin cảm ơn bà!