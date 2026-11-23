Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng cờ lưu niệm cho các địa phương tham dự liên hoan. (Ảnh: Mai Luận).

Tham dự có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiết mục "Hò sông Mã" công diễn trong đêm khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận).

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm nay thu hút hơn 60 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các xã, phường trong tỉnh tham gia biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ độc đáo, đặc trưng ở các địa phương, vùng miền.

Trong đêm khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, các đại biểu ấn nút phát động thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Tiếp đó các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp cùng 600 diễn viên, nghệ nhân các đoàn nghệ thuật quần chúng trong tỉnh tham gia công diễn chương trình nghệ thuật có chủ đề “ Sắc màu văn hóa xứ Thanh” được biên đạo, dàn dựng công phu, thể hiện sinh động trong 3 chương kịch bản nghệ thuật sân khấu hóa.

Hoạt cảnh đi cấy trong Chương "Sắc màu văn hóa xứ Thanh". (Ảnh: Mai Luận)

Khai thác những làn điệu dân gian, các ca khúc về xứ Thanh gắn với tái hiện các hoạt cảnh về di sản vật thể, phi vật thể tiêu biểu; biểu diễn các ca khúc trào dâng niềm tự hào về tinh hoa dân tộc, khát vọng hùng cường, kết hợp với sử dụng âm thanh, ánh sáng hiện đại; chương trình nghệ thuật nêu bật cội nguồn văn hóa bản địa, những giá trị trường tồn và Thanh Hóa đang hòa nhịp cùng non sông, đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Ngày hội văn hóa các dân tộc tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước; đồng thời nhắc nhở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi gia đình và mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Cũng trong dịp này, các địa phương tổ chức không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh về địa hình cư trú, canh tác nông nghiệp, sản phẩm OCOP, đời sống sinh hoạt, hoạt động lễ hội và trò chơi dân gian của các dân tộc: Kinh, Mường, Thái, H'Mông, Dao, Thổ, Khơ Mú. Danh mục các di tích, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các ảnh tư liệu và danh lam thắng cảnh cùng được giới thiệu tại không gian trưng bày, kết nối, thúc đẩy tâm lý trải nghiệm, khám phá.

Người dân đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. (Ảnh: Mai Luận).

Đặc biệt, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng tiếp tục kéo dài đến 24/11.

Hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11), Thanh Hóa tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2026, gắn với chuỗi hoạt động mừng “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” (23/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2026 phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia, sáng tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; khẳng định, tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc.

Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tình yêu, niềm tự hào, trân quý bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc; tăng cường gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa.