Mới đây, Mạc Văn Khoa hào hứng chia sẻ đoạn clip khai trương cơ sở kinh doanh mới, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của chuỗi quán bún đậu mắm tôm và bún cá mang thương hiệu gia đình. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn khách hàng đã luôn yêu thương, ủng hộ, đồng thời bày tỏ niềm vui khi có thêm địa điểm kinh doanh tại khu vực Quận 9.

Động thái này cho thấy Mạc Văn Khoa vẫn tích cực phát triển công việc bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Trong năm 2026, anh không tham gia dự án phim điện ảnh mới ra rạp hay phim truyền hình dài tập được công bố. Thay vào đó, nam diễn viên dành thời gian cho gia đình, kinh doanh và cân nhắc những lựa chọn tiếp theo trong sự nghiệp.

Mạc Văn Khoa khai trương cơ sở kinh doanh mới.

Trước đó, Mạc Văn Khoa từng trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng, phải đóng cửa chuỗi quán bún đậu và rút lui khỏi showbiz. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến gia đình, bạn bè của nam diễn viên lo lắng. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân không hề vỡ nợ.

Mạc Văn Khoa giải thích việc một số cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động xuất phát từ những thay đổi trong quá trình vận hành. Có địa điểm hết hợp đồng thuê mặt bằng sau nhiều năm kinh doanh, có nơi được chuyển sang vị trí mới để mở rộng không gian hoặc thay đổi mô hình. Nam diễn viên cũng cho biết việc điều chỉnh hợp tác giữa các chi nhánh là hoạt động bình thường. Anh khẳng định các cơ sở của gia đình vẫn tiếp tục kinh doanh. Việc khai trương địa điểm mới tại Quận 9 cũng là diễn biến đáng chú ý sau những ồn ào trước đó.

Sinh năm 1992 tại Hải Dương, Mạc Văn Khoa được khán giả biết đến sau khi giành ngôi Á quân chương trình truyền hình. Từ một diễn viên hài có ngoại hình đặc biệt và lối diễn tự nhiên, anh từng bước bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Diễn viên Mạc Văn Khoa.

Năm 2019, Mạc Văn Khoa gây chú ý khi tham gia Cua lại vợ bầu. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 191 tỷ đồng. Cùng năm, anh góp mặt trong Lật mặt 4: Nhà có khách, tác phẩm thu khoảng 117-120 tỷ đồng. Đến năm 2021, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Lật mặt 5: 48H, bộ phim đạt khoảng 156 tỷ đồng.

Năm 2023, Mạc Văn Khoa có bước tiến mới khi đảm nhận vai chính trong Siêu lừa gặp siêu lầy, đóng cùng Anh Tú. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 122 tỷ đồng. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Kẻ ẩn danh, Gặp lại chị bầu với doanh thu khoảng 105 tỷ đồng và Làm giàu với ma đạt khoảng 128 tỷ đồng.

Năm 2025, Mạc Văn Khoa thử sức với hình tượng phản diện qua vai ông Danh trong Út Lan: Oán linh giữ của. Bộ phim thu về khoảng 90,3 tỷ đồng, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với những vai hài quen thuộc trước đây.

Dù chưa có phim mới trong năm 2026, Mạc Văn Khoa khẳng định không có ý định dừng diễn xuất. Anh muốn chọn lọc kịch bản, ưu tiên những nhân vật có màu sắc khác biệt và từng tiết lộ đang ấp ủ thực hiện một bộ phim điện ảnh riêng. Nam diễn viên chưa công bố tên tác phẩm hay thời điểm triển khai.

Từ sân khấu hài đến những bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Mạc Văn Khoa đã có hành trình nhiều dấu mốc. Ở hiện tại, anh tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh, đồng thời chuẩn bị cho những dự định mới với điện ảnh.