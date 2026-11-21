16 tuổi đăng quang, 47 tuổi vẫn đẹp như thiếu nữ

Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1979) đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995. Năm 2011, chị tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới và giành danh hiệu Á hậu. Thu Hương được khán giả biết đến rộng rãi qua vai trò MC các chương trình “Phụ nữ thế kỷ 21” và “Làm giàu không khó” trên VTV3.

Trong lĩnh vực diễn xuất, chị từng đảm nhận vai nữ chính trong phim Cô thư ký xinh đẹp (2000) và Ám ảnh xanh (2009), đều do đạo diễn Châu Huế thực hiện.

Ở tuổi 47, Thu Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, phong thái trẻ trung. Chị kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hoài Nam năm 2005. Sau hơn 20 năm chung sống, vợ chồng chị có hai con trai.

Nữ doanh nhân xinh đẹp và quyền lực.

Nguyễn Thu Hương là một trong những gương mặt gây chú ý tại các cuộc thi nhan sắc thập niên 1990. Năm 1995, khi mới 16 tuổi và đang là học sinh lớp 12 tại Hà Nội, chị giành danh hiệu Hoa khôi Thể thao toàn quốc.

Thời điểm đó, Thu Hương chưa có nhiều kinh nghiệm trên các sân khấu sắc đẹp. Cơ duyên đến với cuộc thi bắt đầu từ lời động viên của một cô giáo khi nhận thấy chị có ngoại hình sáng, năng khiếu thể thao.

Hình ảnh Nguyễn Thu Hương trong cuộc thi Hoa khôi Thể thao năm 1995.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Thu Hương kể cha mẹ không ủng hộ chị thi sắc đẹp vì gia đình không có điều kiện. Bản thân chị cũng từng thiếu tự tin vì chỉ cao 1,65m. Tuy nhiên, cô giáo đã giúp chị mượn trang phục, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để nữ sinh thử sức.

Không ngờ, Thu Hương vượt qua vòng loại, tiến vào chung kết toàn quốc và giành giải cao nhất cùng 5 giải phụ. Tiền thưởng chị nhận được năm đó là 65 triệu đồng.

Một trong những dấu ấn của người đẹp tại cuộc thi là phần thi ứng xử. Trước câu hỏi về sự khác biệt giữa cuộc thi hoa hậu và Hoa khôi Thể thao, chị cho rằng cả hai đều tôn vinh trí tuệ, nhan sắc, nhưng Hoa khôi Thể thao cần thêm yếu tố sức khỏe. Câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm giúp chị ghi điểm với ban giám khảo.

Sau danh hiệu Hoa khôi Thể thao, Thu Hương nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang. Tuy nhiên, chị không lựa chọn phát triển lâu dài theo con đường người mẫu mà muốn tìm một công việc phù hợp hơn với bản thân.

Sau khi theo học chuyên ngành Báo chí tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chị cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, tập trung rèn luyện khả năng dẫn chương trình.

Thu Hương trở thành một trong những MC trẻ của VTV3 và gắn bó khoảng 4 năm với phòng ca nhạc của đài.

Bén duyên với điện ảnh

Không chỉ làm MC, Thu Hương còn bén duyên với điện ảnh và truyền hình. Năm 2000, chị được đạo diễn Châu Huế mời đảm nhận vai nữ chính trong phim Cô thư ký xinh đẹp khi mới 20 tuổi.

Trong phim, Thu Hương vào vai Mỹ Dung, một cô gái xinh đẹp, giành danh hiệu Hoa khôi Thể thao và vướng vào nhiều câu chuyện phức tạp nơi công sở. Nhân vật có nhiều nét tương đồng với hình ảnh của nữ diễn viên ngoài đời, khiến vai diễn trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của chị.

Nguyễn Thu Hương trong phim “Cô thư ký xinh đẹp”.

Điều đặc biệt là trước khi tham gia bộ phim, Thu Hương chưa từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Cơ duyên đến từ việc đạo diễn Châu Huế xem chị dẫn chương trình trên truyền hình và nhận thấy sự phù hợp với nhân vật.

Sau khi phát sóng, Cô thư ký xinh đẹp nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều năm sau, khi nhắc đến Thu Hương, không ít người vẫn gọi chị bằng biệt danh “cô thư ký”.

Năm 2009, Thu Hương tiếp tục tham gia bộ phim Ám ảnh xanh của đạo diễn Châu Huế. Đây cũng là tác phẩm truyền hình cuối cùng Thu Hương góp mặt trước khi gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Nữ diễn viên cho biết thời điểm đó thị trường phim truyền hình Việt Nam còn nhỏ, mức cát-xê không cao. Trong khi đó, chị có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh để chủ động hơn về tài chính và có trách nhiệm với gia đình.

Rời showbiz, chuyển hướng sang kinh doanh

Sau khi tốt nghiệp ngành báo chí, Nguyễn Thu Hương bắt đầu xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, xuất bản tạp chí về mua sắm, thương hiệu.

Thu Hương có cuộc sống viên mãn bên ông xã đại gia và các con.

Theo chia sẻ của Thu Hương, khi mới khởi nghiệp, chị từng tuyển khoảng 100 nhân viên kinh doanh ở cả hai miền Nam - Bắc. Tuy nhiên, sau những hợp đồng quảng cáo đầu tiên, chị nhận ra doanh nghiệp còn thiếu nhân sự chuyên môn về nội dung, thiết kế và in ấn.

Cuối năm 2002, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm nhân sự, doanh nghiệp của chị phát hành số tạp chí mua sắm đầu tiên với hơn 30.000 bản. Đến năm 2007, công ty mở rộng hoạt động xuất bản lên 7 đầu tạp chí mỗi tháng, đồng thời phát triển các lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và đầu tư.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch từ báo in sang báo điện tử đặt ra nhiều thách thức, buộc chị phải thay đổi mô hình kinh doanh, tìm hướng phát triển mới thay vì phụ thuộc vào lĩnh vực xuất bản truyền thống.

Năm 2011, Thu Hương tham gia cuộc thi Mrs World (Hoa hậu Quý bà Thế giới) tại Mỹ và giành danh hiệu Á hậu, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình nhan sắc, 16 năm sau khi đăng quang Hoa khôi Thể thao.

Song song với công việc kinh doanh, Thu Hương tiếp tục theo đuổi con đường học thuật, nghiên cứu về giáo dục, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển năng lực lãnh đạo.

Ngày 20/11/2021, chị nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Ở tuổi trung niên, Thu Hương vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Chị được nhận xét trẻ hơn tuổi nhờ lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện sức khỏe và biết cân bằng giữa công việc với gia đình.