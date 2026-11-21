Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Tiểu Vy chia sẻ niềm hạnh phúc khi tham gia các buổi cinetour và trực tiếp lắng nghe cảm nhận của khán giả về Bò sữa bay. Đặc biệt, những bình luận khen ngợi sự tiến bộ, tự nhiên trong cách thể hiện nhân vật Mai khiến cô vô cùng xúc động. Người đẹp cho biết bản thân thường xuyên theo dõi phản ứng của công chúng sau khi phim ra mắt, bởi cô muốn biết khán giả cảm nhận thế nào về vai diễn cũng như những nỗ lực của mình.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, trở thành một trong những nàng hậu trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cùng năm, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 và lọt Top 30 chung cuộc. Sau cuộc thi, Tiểu Vy hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia các sự kiện giải trí và dần mở rộng cơ hội ở nhiều vai trò nghệ thuật.

Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng tự tin khi thử sức với điện ảnh. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở danh hiệu hoa hậu, Tiểu Vy quyết định thử sức với diễn xuất. Năm 2022, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái, đảm nhận nhân vật Kim. Sau đó, người đẹp xuất hiện với vai khách mời trong Mai của đạo diễn Trấn Thành, trước khi đảm nhận vai nữ chính Quỳnh Anh trong Bộ tứ báo thủ. Năm 2026, cô tiếp tục góp mặt trong Thỏ ơi!!, Ốc mượn hồn và Bò sữa bay. Tính đến nay, Tiểu Vy đã tham gia 6 dự án điện ảnh, từng bước chuyển từ những vai diễn đầu tiên sang cơ hội đảm nhận nhân vật có nhiều đất thể hiện hơn.

Đáng chú ý, người đẹp có cơ hội góp mặt trong ba tác phẩm điện ảnh trăm tỷ của đạo diễn Trấn Thành gồm Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi!!. Tuy nhiên, hành trình diễn xuất của Tiểu Vy cũng đi kèm những thử thách. Trong Bộ tứ báo thủ, cô từng nhận một số ý kiến về đài từ, biểu cảm và cách thể hiện tâm lý nhân vật. Những nhận xét này trở thành động lực để nàng hậu nhìn nhận khả năng của bản thân, tiếp tục học hỏi và trau dồi kỹ năng diễn xuất.

Trước đây, Tiểu Vy từng buồn khi nhận những lời nhận xét tiêu cực về diễn xuất. Tuy nhiên, sau nhiều dự án, người đẹp dần học cách tiếp nhận góp ý, nhìn nhận những điểm chưa tốt để cải thiện. Với cô, được công nhận là một diễn viên thực thụ là điều cần thời gian và sự kiên trì. Những phản hồi tích cực dành cho vai Mai vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp cô có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi điện ảnh.

Không chỉ có những chuyển biến trong công việc, cuộc sống riêng của Tiểu Vy cũng nhận được sự quan tâm. Ở tuổi 26, người đẹp hướng đến sự tự lập về tài chính, chủ động làm việc và tích lũy tài sản. Cô từng chia sẻ phần lớn tài sản đều giao cho ba mẹ quản lý, bản thân chỉ đứng tên chiếc xe. Đối với Tiểu Vy, việc có thể chăm lo cho gia đình và giúp cha mẹ có cuộc sống thoải mái là niềm vui lớn sau những năm tháng nỗ lực hoạt động nghệ thuật.

Tiểu Vy trong vai Mai của phim Bò sữa bay.

Trong chuyện tình cảm, Tiểu Vy cũng có những quan điểm khá rõ ràng. Cô từng bày tỏ mong muốn được trải nghiệm tình yêu mãnh liệt như nhân vật Mai trên màn ảnh, nhưng ngoài đời lại thiên về lý trí và ưu tiên công việc, gia đình. Người đẹp không muốn quá vội vàng trong chuyện kết hôn, thay vào đó tập trung hoàn thiện bản thân và xây dựng sự nghiệp ổn định.

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy đang bước vào giai đoạn có nhiều trải nghiệm và thay đổi trong cuộc sống. Từ một nàng hậu được chú ý bởi nhan sắc, cô dần tìm kiếm sự ghi nhận bằng những nỗ lực trong lĩnh vực điện ảnh. Với người đẹp, hạnh phúc không chỉ nằm ở những lời khen hay thành công của một dự án, mà còn là cảm giác được khán giả nhìn nhận sự trưởng thành, được làm công việc mình yêu thích và có đủ khả năng chăm lo cho những người thân yêu.