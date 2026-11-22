Ngôi sao được săn đón trong điện ảnh

- Lần đầu chính thức được xem bản chiếu rạp của "Ngày con còn mẹ", bà thấy sao?

Nếu một số phim sau khi dựng xong có thể bị hụt cảm xúc đôi chỗ, Ngày con còn mẹ trọn vẹn về cảm xúc cho tất cả nhân vật. Diễn viên thường không thích bị cắt bớt phần diễn của mình nhưng tôi hướng tới cái chung. Có những đoạn tôi diễn 9 phút nhưng lên phim chỉ còn 2-3 phút, ngắn gọn nhưng hợp lý. Phim điện ảnh chỉ cần rớt 1 nhịp đã có thể khiến khán giả cầm điện thoại lên xem rồi.

- Trước "Ngày con còn mẹ", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có liên tiếp tác phẩm chưa chỉn chu, gây tranh luận. Đây có phải lý do khiến bà trì hoãn đến 5-6 tháng mới chịu ký hợp đồng?

Ô, đây là lần đầu tôi nghe điều này! Tôi không đặt nặng danh tiếng của đạo diễn, chẳng hạn từng hợp tác với những bạn mới toanh như Trịnh Đình Lê Minh. Nếu đạo diễn trẻ có đam mê, tài năng và kịch bản thú vị thì vai khách mời tôi cũng nhận. Với tôi, kịch bản quan trọng nhất, kế đến mới là đạo diễn và diễn viên.

Nghệ sĩ Hồng Đào rạng rỡ những ngày đi giao lưu cùng khán giả ở rạp phim. Ảnh: NSX

Lần đầu đọc kịch bản, tôi thấy hơi cũ, mô-típ này có nhiều người khai thác. Sau mấy lần gửi đi - trả về kịch bản để chỉnh sửa, có lúc Đãng im lặng vì giận tôi. Nhưng sau này, Đãng công nhận nhờ quá trình sửa đi sửa lại mà kịch bản mới mẻ hơn.

Đãng có bề dày kinh nghiệm làm nghề, còn câu chuyện tác phẩm có thể bị chi phối bởi nhiều yếu tố như sản xuất, ngân sách... Khi làm việc, tôi thấy Đãng cởi mở, thông minh và biết lắng nghe - phẩm chất cần thiết của một đạo diễn giỏi.

- Vị thế của bà trong lĩnh vực điện ảnh hiện đã khác xa thời mới về Việt Nam đóng phim. Là một ngôi sao đương thời được săn đón, tâm thế của bà khi chọn phim khác xưa thế nào?

Tôi đã kỹ tính như vậy từ hàng chục năm nay. Ở hải ngoại, tôi viết không ít kịch bản sân khấu, biết thẩm định thế nào là một kịch bản tốt.

Hồng Đào trong phim "Ngày con còn mẹ"

Khoảng 5-7 năm trước, điện ảnh từng có giai đoạn phim chỉ cần dàn diễn viên "trai xinh gái đẹp" với một câu chuyện đơn giản là đủ. Khi thị trường phát triển, yêu cầu về kịch bản và diễn xuất của diễn viên ngày càng cao. Ở Hollywood, không chỉ vai chính mà toàn bộ dàn bao đều phải diễn tốt.

Những năm gần đây, tôi may mắn khi nhận được các kịch bản có vai chính lớn tuổi hoặc đòi hỏi dàn bao mạnh. Nhờ vậy, tôi có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn.

Và dù là vai chính, vai phụ hay khách mời, tôi đều giữ nguyên cách làm việc cũ: in kịch bản ra giấy, đọc thật kỹ và đánh dấu, ghi chú bằng bút chì. Hồi đọc kịch bản Ngày con còn mẹ, tôi in đến 10 bản, tốn 20 USD/bản (hơn 500 nghìn đồng), chất thành một chồng cao trên bàn làm việc.

Khi đã nhận phim, tôi sẽ từ chối tất cả lời mời khác, chỉ tập trung vào vai diễn. Khi đi làm, tôi luôn đến đúng giờ và làm việc bằng 200% sức lực. Nếu thấy không kham nổi hoặc lịch của nhà sản xuất quá gấp, tôi sẽ từ chối sớm để ê-kíp có thời gian tìm diễn viên khác.

Tuổi ngoài 60, Hồng Đào bất ngờ tỏa sáng, trở thành ngôi sao được săn đón. Ảnh: NSX

Được đi làm, yêu thương đã quá tuyệt vời cho mỗi ngày còn sống

- Với người Nam Bộ, tín ngưỡng và văn hóa tâm linh là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần. Người có bệnh thường phải kiêng kỵ đủ điều. Vì sao bà - từng trải qua cú sốc bệnh tật - lại thoải mái nhận vai bệnh tật quấn thân như ung thư (trong "Ngày con còn mẹ", "Lên hương") hay alzheimer (trong "Mang mẹ đi bỏ") - toàn bệnh người già sợ nhất?

Đời tôi đã trải qua quá nhiều chuyện. Tôi từng sợ xui, cố tránh né nhưng nó vẫn xảy ra.

Tôi sống rất kỹ, từ trẻ đã tập thể dục, ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học, vậy mà vẫn ốm đau! Một số người bạn của tôi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, nhậu nhẹt xả láng vẫn khỏe mạnh. Sau biến cố sức khỏe, tôi bớt kiêng cữ, làm nhiều hơn điều mình thích.

Trong giới, chúng tôi hay nói với nhau ai càng đóng nhiều vai chết sẽ sống càng thọ ngoài đời. (cười) Về cái chết, ai cũng sẽ đối diện thôi, vì thời gian của chúng ta hữu hạn. Quan trọng là bạn sống vui mỗi ngày.

Hồng Đào từng trải qua biến cố sức khỏe ở Mỹ. Ảnh: Tư liệu

- Bỗng một ngày nhắm mắt rồi ra đi, chắc chẳng ai sợ chết. Cái chết mà người ta sợ là sự dày vò kéo dài như 2 nhân vật trên phim của bà ấy!

Bạn nói đúng và tôi từng suy nghĩ về điều này. Ở Mỹ, tôi thấy rất cởi mở chia sẻ về bệnh tật. Họ có cộng đồng riêng cho từng bệnh - nơi các thành viên chia sẻ, động viên và giúp đỡ lẫn nhau. Ngược lại, ở Việt Nam, tôi thấy hay giấu bệnh vì sợ làm phiền người khác, sợ bị bàn tán, đánh giá.

Có lẽ nhờ ở nước ngoài nhiều năm, tôi luôn cởi mở đón nhận những điều xảy đến với mình. Nhờ các bộ phim, tôi có dịp tìm hiểu sâu về từng căn bệnh, thậm chí gặp gỡ bác sĩ để tham khảo kiến thức chuyên ngành. Sau mỗi vai diễn, tôi lại trang bị thêm cho bản thân một lượng kiến hữu ích về sức khỏe.

Bên cạnh đó, tôi cũng có niềm tin lớn vào sự tiến bộ của y học. Ở Mỹ, nhiều bệnh nhân ung thư tuân thủ tốt phác đồ điều trị có thể sống một cách bình thường đến 10-20 năm. Điều này giúp tôi dễ đối diện với bệnh tật hơn và không sợ nó nữa. Sống bình thường, đi làm và được yêu thương đã quá tuyệt vời cho mỗi ngày chúng ta còn sống rồi.

Tạo hình tiều tụy và diễn xuất nhập tâm của nghệ sĩ Hồng Đào trong "Ngày con còn mẹ". Ảnh: NSX

Chưa có bạn trai, "không có chuyện cát-sê 2 tỷ"

- Theo nguồn tin riêng của phóng viên, đây là phim đầu tiên mà bà nhận mức cát-sê 2 tỷ đồng, trở thành 1 trong 5 diễn viên điện ảnh có cát-sê cao nhất Việt Nam. Bà nói gì về điều này?

Tôi cũng nghe nhiều người nói về mình như vậy và rất cảm ơn bạn đã hỏi để tôi được khẳng định đây là tin đồn. Cát-sê của tôi không cao khủng khiếp như thế, còn xa!

- Các con ủng hộ hay khuyên bà hạn chế đóng phim?

Hai con gái rất mừng và ủng hộ tôi đi làm. Ngay sau khi công chiếu Ngày con còn mẹ, 2 cháu ở Mỹ nhắn tin hỏi thăm mẹ. Làm công việc mình yêu thích, bạn sẽ không bao giờ có cảm giác đi làm. Càng tập trung làm việc, tôi càng được chữa lành. Nếu đến 100 tuổi còn đủ sức, tôi vẫn sẽ đóng phim.

Hồng Đào bớt kiêng cữ, sống vì mình sau biến cố

- Làm mẹ, bà lo cho 2 con thế nào?

Các cháu học xong đã đi làm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống một thời gian rồi. Một bé làm về công nghệ máy tính, một bé làm về truyền thông/tiếp thị. Khác thế hệ chúng tôi, tụi nhỏ bây giờ đều có kế hoạch tài chính rõ ràng từ sớm. Chúng phân bổ rạch ròi bao nhiêu thu nhập cho chi tiêu, tiết kiệm và hoạt động đầu tư.

Mỗi lần về Mỹ, hai cháu lại cùng tôi quây quần ăn cơm với ông bà ngoại. Tôi mong mình khỏe, giữ được mái nhà để các con có chỗ để về, vui vầy mẹ con với nhau.

Ở Mỹ, Hồng Đào đi bộ khoảng 6km/ngày. Ảnh: FBNV

- Tuổi 64, bà thường chi tiền vào những khoản nào?

Tôi thích du lịch nhưng không phải kiểu nghỉ dưỡng xa xỉ. Tôi và nhóm bạn thân hay hẹn nhau đi chơi xa, chia đều chi phí. Ngoài ra, tôi cũng dành một khoản cho hoạt động từ thiện.

- Sao bà không mua nhà ở Việt Nam?

Ở Việt Nam, tôi hiện không còn người thân nên mỗi khi xong việc, tôi đều rất nhớ nhà, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi, ở bên gia đình.

Sau những ngày sống trong niềm vui và sự ồn ào, tôi thường cần một quãng thời gian lắng đọng. Có những ngày, tôi nằm yên một chỗ trong phòng xem phim, không ra ngoài, gặp ai.

Hồng Đào mê đi du lịch. Ảnh: FBNV

- Nhà ở Mỹ rộng thế, bà sống một mình có thấy trống trải?

Trống trải cũng có sự thú vị riêng. Tôi thường chỉ nằm yên 1-2 ngày thôi, sau đó vẫn phải bật dậy ra đường tập thể dục, uống cà phê và gặp gỡ bạn bè.

Nếu bạn hỏi tôi có bạn trai chưa thì xin nói ngay là chưa. Tôi thường tìm bạn theo nhu cầu. Chẳng hạn, xem xong một bộ phim hay, tôi sẽ gọi chia sẻ với người có gu thưởng thức phim; nếu xuống bếp nấu mì, tôi sẽ tìm người mình muốn ăn cùng.

Nhà tôi có một mảnh vườn rộng, việc chăm sóc rất tốn thời gian. Mỗi lần chăm vườn, tôi không sờ đến điện thoại và quá trình đó rất chữa lành.