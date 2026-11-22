Thời gian gần đây, diện mạo có phần phát tướng cùng bộ râu rậm của Lê Dương Bảo Lâm khiến không ít khán giả tò mò. Thay vì giữ vóc dáng gọn gàng như khi xuất hiện ở các sự kiện trước đó, nam nghệ sĩ bất ngờ lên tiếng xác nhận bản thân đã tăng cân chạm ngưỡng gần 100 kg vì một dự án mới.

Phân cảnh trong Phim Bộ Đôi Siêu Lầy

Nguyên nhân của sự thay đổi ngoại hình này bắt nguồn từ việc Lê Dương Bảo Lâm dành nhiều tháng sang Hàn Quốc ghi hình cho dự án điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy. Vì đây là lần đầu tiên chạm ngõ màn ảnh rộng nên anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, áp lực và quyết tâm nỗ lực hết mình để đáp ứng yêu cầu nhân vật. Việc chấp nhận nuôi râu và tăng cân mạnh tay là bước chuẩn bị nhằm giúp diện mạo của nam nghệ sĩ tiệp màu với tạo hình trong phim.

Bộ Đôi Siêu Lầy màn kết hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu Tae. (Ảnh: NSX)

Bộ Đôi Siêu Lầy là dự án hợp tác được ghi hình ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc, đánh dấu bước chuyển mình của Lê Dương Bảo Lâm từ sân khấu hài và truyền hình thực tế sang lĩnh vực điện ảnh. Trong tác phẩm lần này, anh đồng hành cùng diễn viên Kiều Minh Tuấn dưới sự dẫn dắt của Park Gyu Tae – đạo diễn Hàn Quốc từng tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Việt qua bộ phim hài Bỗng Dưng Trúng Số. Sự kết hợp giữa ê-kíp làm phim xứ kim chi và hai gương mặt hài quen thuộc của màn ảnh Việt mang đến nhiều kỳ vọng cho khán giả.

Phân cảnh trong Phim Bộ Đôi Siêu Lầy

Ngay sau khi Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ lý do tăng cân trên trang cá nhân, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ. Nhiều người dành lời khen cho tinh thần lăn xả, sẵn sàng hy sinh ngoại hình để phục vụ vai diễn đầu tay của nam nghệ sĩ, đồng thời bày tỏ sự háo hức chờ đợi màn kết hợp giữa anh và Kiều Minh Tuấn trong dự án lần này.