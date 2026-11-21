Ngày 19/11, dự án phim điện ảnh Tuyên Ngôn Độc Lập chính thức được công bố tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm khi lựa chọn đề tài lịch sử gắn với thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong danh sách diễn viên tham gia, Steven Nguyễn là cái tên được chú ý khi đảm nhận vai vua Bảo Đại. Đây được xem là hướng thử sức mới của nam diễn viên sau thời gian ghi dấu ấn với những nhân vật có màu sắc hành động trên màn ảnh.

Chia sẻ về vai diễn tại sự kiện, Steven Nguyễn cho biết anh đã chủ động tìm hiểu thông tin về nhân vật thông qua nhiều nguồn tư liệu trên mạng. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu không đơn giản bởi có nhiều luồng thông tin và cách nhìn nhận khác nhau về vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Nam diễn viên xác định cần giữ thái độ khách quan, đồng thời mong muốn nhận được sự hướng dẫn từ đạo diễn và ban cố vấn để xây dựng nhân vật phù hợp.

Steven Nguyễn góp mặt trong dự án điện ảnh lịch sử Tuyên Ngôn Độc Lập.

Steven Nguyễn chia sẻ: “Vai vua Bảo Đại này là một nhân vật lịch sử đặc biệt và khá nhạy cảm, cho nên mình sẽ giữ cái nhìn khách quan nhất có thể. Để làm được điều đó, mình cần sự giúp sức từ đạo diễn và ban cố vấn rất nhiều”. Anh cũng cho biết sẽ cố gắng thực hiện tốt những định hướng chuyên môn mà ê-kíp đưa ra.

Với một nhân vật có thật, việc hóa thân không chỉ dừng lại ở tạo hình hay diễn xuất mà còn đặt ra yêu cầu về thái độ đối với tư liệu lịch sử. Vua Bảo Đại gắn với giai đoạn chuyển giao đặc biệt của đất nước năm 1945, vì vậy cách thể hiện nhân vật trên màn ảnh được dự đoán sẽ nhận nhiều sự quan tâm. Đây cũng là thử thách đáng chú ý đối với Steven Nguyễn khi anh phải tiếp cận một vai diễn khác biệt so với những hình tượng từng đảm nhận.

Tuyên Ngôn Độc Lập do Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sản xuất, NSƯT Phi Tiến Sơn đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Ông từng được biết đến qua bộ phim Đào, Phở và Piano. Tác phẩm mới lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng 8 đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Quốc khánh năm 2027.

Bên cạnh tuyến nhân vật trung tâm, tác phẩm còn tái hiện nhiều nhân vật lịch sử và đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức trong thời điểm đất nước đứng trước những thử thách lớn. Dàn diễn viên được công bố có Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu cùng vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí. Phần lớn bối cảnh dự kiến được thực hiện tại trường quay của đơn vị sản xuất ở Đông Anh, Hà Nội.

Steven Nguyễn.

Đối với Steven Nguyễn, dự án này nối dài hành trình làm nghề sau nhiều năm tìm kiếm cơ hội. Nam diễn viên từng trải qua giai đoạn chật vật, làm nhân viên soát vé tại sân khấu kịch để trang trải cuộc sống. Anh tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, sau đó tham gia một số dự án web-drama và phim điện ảnh trước khi được đông đảo khán giả biết đến.

Bước ngoặt lớn đến với Steven Nguyễn khi anh đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, tương đương 714 tỷ đồng Việt Nam, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với công chúng. Sau thành công này, anh tiếp tục góp mặt trong Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3, lần lượt thử sức với những hình tượng có tính cách và màu sắc khác nhau.

Việc tham gia Tuyên Ngôn Độc Lập cho thấy Steven Nguyễn đang có thêm cơ hội mở rộng phạm vi diễn xuất, không chỉ giới hạn ở những vai hành động. Từ một diễn viên từng kiên trì tìm kiếm chỗ đứng, anh hiện liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh được chú ý. Với vai vua Bảo Đại, Steven Nguyễn sẽ có thêm một dấu mốc đáng chờ đợi trong hành trình khẳng định năng lực trên màn ảnh rộng.