Thúy Ngân và Quốc Trường thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi listening party kết hợp showcase giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới của Erik tại TP.HCM. Trong hình ảnh được ghi lại, hai diễn viên sánh bước bên nhau, tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý giữa dàn nghệ sĩ tham dự. Đặc biệt, màn xuất hiện chung này còn gợi nhắc đến những đồn đoán tình cảm từng xuất hiện cách đây nhiều năm.

Thúy Ngân và Quốc Trường xuất hiện cùng nhau tại ssự kiện của ca sỉ Erik.

Thực tế, Thúy Ngân và Quốc Trường từng có màn kết hợp đáng nhớ trong bộ phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ phát sóng năm 2018. Trong phim, Quốc Trường đảm nhận vai Hùng, người yêu cũ của Hân do Thúy Ngân thủ vai. Dù Hân đã có gia đình, cả hai vẫn vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, góp phần đẩy những mâu thuẫn trong phim lên cao trào. Sự kết hợp của hai diễn viên khi ấy nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Cả hai diễn viên dành được sự quan tâm sau bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ.

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, Quốc Trường và Thúy Ngân còn duy trì mối quan hệ thân thiết sau khi bộ phim kết thúc. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, thoải mái dành lời khen cho đối phương trên truyền thông và mạng xã hội. Những tương tác này từng khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về khả năng "phim giả tình thật". Tuy nhiên, trước những đồn đoán, cả Quốc Trường lẫn Thúy Ngân đều khẳng định chỉ xem nhau là bạn bè thân thiết.

Thời gian gần đây, hai diễn viên tiếp tục có dịp đồng hành trong một dự án giải trí với nhiều hoạt động trải nghiệm. Sau tám năm kể từ Gạo nếp gạo tẻ, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và có những lần gặp gỡ trong công việc. Việc cùng góp mặt tại sự kiện của Erik tối 18/11 cũng là một trong những lần xuất hiện chung của hai nghệ sĩ.

Dù từng được khán giả nhiệt tình ghép đôi, Thúy Ngân và Quốc Trường đến nay vẫn chưa công khai xác nhận quan hệ yêu đương. Những hình ảnh mới tại sự kiện của Erik vì vậy chỉ cho thấy sự gần gũi, thoải mái giữa hai người đồng nghiệp lâu năm, thay vì là bằng chứng cho những đồn đoán tình cảm từng xuất hiện trước đó.